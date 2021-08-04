الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة يربح 1484 نقطة خلال أبريل

البورصة
البورصة

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، أن مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة سجل نحو 1484 نقطة خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بنحو 780 نقطة عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل نمو سنوي بلغ 704% وشهري 26% بعد أن سجل في  مارس الماضي نحو 1458 نقاط.

وأشار التقرير، إلى أن المؤشر يتضمن 5 شركات هي "المصرية للاتصالات وراية لخدمات الاتصالات وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية والمصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي".

على جانب آخر، تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وخسر رأس المال السوقي 721 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 703.138 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 10718 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2338 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13152 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 4174 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 2757 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3737 نقطة.

مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة في ابريل
مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة في ابريل
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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