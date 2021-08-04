الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 42

طقس
طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الخميس شديد الحرارة رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارًا رطبًا على السواحل الشمالية، وأن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2 : 4) درجات، بينما يكون ليلًا مائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على (حلايب - شلاتين) على فترات مُتقطعة (60% تقريبًا)، فضلًا عن أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى تكون مُثيرة للرمال والأتربة؛ ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى
القاهرة 42 27
الإسكندرية 35 26
وادى النطرون 40 27
طنطا 40 27
شبين الكوم 41 27
دمنهور 40 27
بلطيم 36 26
مطروح 34 26
السلوم 38 24
سيوة 41 24
بورسعيد 34 27
دمياط 34 26
الزقازيق 40 26
المنصورة 39 26
الإسماعيلية 41 24
السويس 40 26
العريش 37 25
رفح 36 24
رأس سدر 42 27
نخل 41 18
نويبع 38 27
طابا 38 25
كاترين 33 20
الطور 37 25
شرم الشيخ 40 27
الغردقة 39 28
مرسى علم 40 27
الفيوم 43 25
بنى سويف 43 25
المنيا 43 25
أسيوط 43 26
سوهاج 43 26
قنا 44 27
الأقصر 44 28
أسوان 44 29
إدفو 44 28
أبوسمبل 43 28
الوادى الجديد 44 27
شلاتين 41 30
أبو رماد 42 29
حلايب 38 32
رأس حدربة 37 31
 

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وائل لطفي

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