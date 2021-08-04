الأربعاء 04 أغسطس 2021
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مصر

رئيس الوزراء يتابع مشروعات «حياة كريمة» بالقنطرة.. ويحاور بائع (فيديو)

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية، حيث توجه إلى قرية التقدم بمركز القنطرة شرق، المستهدفة أيضا  ضمن هذه المبادرة المهمة. 

وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" يتم وفق نماذج محددة في الإنشاء والتجهيز لكافة المباني الخدمية والمحطات وغيرها، ووفق معايير واضحة تلبي متطلبات الناس، كما هو الحال مع مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية والمنشآت الأخرى، لافتأً في الوقت ذاته إلى أن تحديد المشروعات يتم بصورة تراعي خصوصية واحتياجات كل قرية مستهدفة.

وتفقد مدبولي مشروع إقامة مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، واستمع إلى شرح من المسؤول عن مبادرة حياة كريمة، الذي أوضح أن مساحة المجمع 430 مترا مربعا، وينفذ وفق نموذج موحد في القرى المستهدفة، وسيقدم المجمع خدمات المواطنين البالغة 8 خدمات هى مركز تكنولوجي، والسجل المدني، وشهر عقاري، ووحدة محلية، ومكتب تموين، ومكتب بريد، ومجلس محلي، والتضامن الاجتماعي، ويبلغ عدد المجمعات الخدمية الحكومية بمركز القنطرة شرق 4 مجمعات موزعة على قرى الأبطال والسلام، والتقدم، وقرية جلبانة.

وخلال جولته في قرية التقدم وجه رئيس الوزراء بسرعة تطوير الطرق الداخلية بالقرية، كما مر على موقع إنشاء مركز شباب التقدم ضمن المبادرة الرئاسية، الذي سيضم صالة أنشطة، ومكتبة، وحضانة، وصالة ألعاب، ومكاتب إدارية.

 كما تفقد مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بالقرية، وإقامة خزان المياه، بسعة 500 م3، والذي يساهم بدوره أيضاً في توفير خدمة مياه الشرب لأهالي القرى وعدد من القرى المجاورة والتوابع، في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأثناء جولته، التقى مدبولي بأحد البائعين، قائلا: "الصرف الصحي سيخفف عنكم كثيرا".

وقام مدبولي بجولة في شوارع قرية الأبطال والتقى عدد من الأهالي والاستماع لهم.

الدكتور مصطفى مدبولي الصرف الصحي المبادرة الرئاسية محافظة الإسماعيلية مبادرة حياة كريمة مصطفى مدبولى

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