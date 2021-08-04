تحت شعار «اختر كليتك».. مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمرا لطلاب الثانوية العامة

تنظم مكتبة الإسكندرية المؤتمر السنوي الرابع عشر "اختر كُلِّيتك"، والموجه لطلاب الثانوية العامة وذلك يومي 8 و9 أغسطس 2021، والذي يهدف إلى إرشاد ومساعدة طلاب الثانوية العامة لاختيار الكلية التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وخلق طالب متميز قادر على الإبداع والابتكار وبناء المستقبل.

وسوف يتم بث المؤتمر مباشرة عبر المنصات الحديثة الخاصة بالمكتبة، وذلك حرصًا على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المكتبة أنها تعقد هذا المؤتمر إيمانا بدور الشباب الرائد والفعال في البناء والتنمية، حيث تسخر المكتبة كافة إمكانياتها لدعم وبناء قدرات الشباب، ويستهدف هذا المؤتمر طلاب الثانوية العامة ليوضح لهم نظم الدراسة المختلفة بكل كلية وما تؤهل إليه من فرص عمل بعد التخرج، وكذلك التعريف بالكليات والأقسام والتخصصات والبرامج المختلفة، بالإضافة إلى توضيح الاختيارات التي تتماشى مع ميولهم وإمكاناتهم وقدراتهم، حتى يتمكنوا من تحقيق آمالهم في بناء مستقبل مشرق وخلق جيل من الشباب مبدع ومتميز في تخصصه ومجاله.

جدير بالذكر أن برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بمكتبة الإسكندرية ينظم المؤتمر سنويًا منذ عام 2006، وفي الأعوام السابقة كان يصل الحضور الطلابي في المؤتمر إلى أكثر من ستة آلاف طالب، ويتم تنظيمه بالإسكندرية والقاهرة وعدد من المحافظات. وعند تنظيمه عبر الانترنت في العام الماضي وصل عدد المشاهدات إلى 50 ألف مشاهدة.

وسوف يتم تقديم المؤتمر هذا العام عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية "برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما سيتم بث المؤتمر مباشرة عبر المنصات الحديثة الخاصة بالمكتبة.