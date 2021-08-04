تعاون بين «البيئة» و«الطيران» لتشغيل نظام خلايا شمسية بمطار القاهرة

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة والطيران المدني ومركز تحديث الصناعة (مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة) وشركة ميناء القاهرة الجوي، لتقديم الدعم الفني والمالي لتوريد وتنفيذ وتشغيل خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بنظام الطاقة الشمسية فى مطار القاهرة الجوي.

وقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمحاسب مجدي إسحاق- رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وأيمن محمد أمين عام وزارة الطيران المدني، حيث يتم تنفيذ المشروع بدعم مالى وفنى من جهاز شئون البيئة والمشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أن دمج البعد البيئي فى قطاع الطيران المدنى هو من ضمن أولويات الدولة والقيادة السياسية للعمل على مطارات أكثر استدامة، حيث أصبح دمج البعد البيئي فى سياسات ومختلف قطاعات الدولة أمرًا ملموسا ولا يمكن الاستغناء عنه أو تجاهله.

وأضافت وزيرة البيئة، أن المشروع يعتمد على إنشاء المحطات فى أماكن معينة لتشغيل الشواحن حيث يعتبر مطار القاهرة الدولى هو واجهة الدولة وصاحبة الانطباع الأول فى اأذهان الزائرين، مشيرة أن المشروع يتكون من خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي، وتركيب نظام القياسات اللازمة لقياس مؤشرات أداء النظام الشمسي ومعدلات تبادل الكهرباء من نظام الخلايا الشمسية وإلى الشبكة الكهربائية والعكس طبقاً لضوابط وإجراءات شركة التوزيع المختصة، إضافة إلى قياس نسبة الوفر في استهلاك الكهرباء المنتجة بالطرق التقليدية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الفوائد والعوائد المتوقعة من تنفيذ المشروع تشمل مردود بيئي فى صورة خفض الانبعاثات ومردود اجتماعى توعوي من خلال توليد الطاقة الكهربايية باستخدام الطاقة الشمسية ومردود اقتصادى متوقع نتيجة التوفير المتوقع من فواتير الكهرباء.

وأكدت وزيرة البيئة على أن مشروع حوكمة إدارة المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد ابطبيعية بمطار القاهرة الدولى يعد من أهداف الوزارة للعمل على الاستهلاك الرشيد الموارد الطبيعية.

وأضافت وزيرة البيئية أن مطار شرم الشيخ والغردقة شهدت حملات الترويج للسياحة البيئية والحفاظ على البيئة البحرية، مشيرة أن فوايد دمج البعد البيئي فى قطاع الطيران المدنى يشمل على خفض الانبعاثات، مشيرة إلى أن المشروع سوف يحقق مطارات أكثر مرونة وبرنامج اعتماد الكربون فى المطارات وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتحقيق مطلبات الاستدامة.