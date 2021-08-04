استحداث 10 خدمات بمنظومة التأمين الصحي الشامل لأول مرة

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية استحداثها لـ 10 خدمات طبية وعلاجية للمنتفعين بمستشفيات الهيئة بمحافظة الأقصر لأول مرة، وهو ما يتسق مع رؤية الدولة في الاستمرار بتطوير الخدمات وتحديثها وفق البروتوكولات العلاجية العالمية.

وبحسب رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية، فإنها تعمل على تقديم خدمات متطورة وذات جودة عالية في منشآت الهيئة بمحافظات المرحلة الأولى، مؤكدة أنها تستهدف رفع العبء عن المواطنين.

والهيئة العامة للرعاية الصحية توضح أن الـ (10) خدمات طبية متطورة مستحدثة داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ولأول مرة، في محافظة الأقصر تشمل (عمليات بدون جراحة لمعالجة أمراض الأوعية الدموية والشريان الأورطي البطني للمرضى، بتقنيات CERAB, EVAR، جراحات الرأس والرقبة والفكين باستخدام تقنية ثلاثي الأبعاد "3D"، جراحات علاج تشوهات العمود الفقري، جراحات علاج التشوهات العظمية للأطفال، إعادة توصيل أطراف مبتورة بتر كامل، وبنسبة نجاح عالية، القسطرة الطرفية، مناظير تشخيصية وعلاجية، تركيب مفاصل صناعية، مناظير عظام وإصابات ملاعب، جراحات السمنة باستخدام المنظار لتحويل المسار وتدبيس المعدة).

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن هذا استحداث يتوافق هذه الخدمات مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة وتحقيق رؤيتها وسعيها الدؤوب نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر بجودة عالمية، والعمل على استحداث الخدمات الطبية لتوفير كافة الخدمات والرعاية الصحية للمرضى.

ولفتت هيئة الرعاية الصحية إلى أنه قد يصل عدد الخدمات الطبية المقدمة من قبل الهيئة إلى 2500 خدمة طبية، بما يتماشى مع التنمية الشاملة والمستدامة للهيئة ورؤية وأهداف مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).