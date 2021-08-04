على متنها 700 سائح سعودي.. سفاجا تستقبل أول رحلة سياحية للباخرة «بليسما»

أعلن محافظ البحر الأحمر، وصول الباخرة "بليسما"، الساعة السادسة صباح اليوم الأربعاء، قادمة من ميناء جدة إلى ميناء سفاجا البحري، موضحًا أنها من أحدث البواخر العالمية للرحلات السياحية السريعة، والتي تصل لأول مرة إلى ميناء سفاجا.

أوضح محافظ البحر الأحمر، أن السعة الاستيعابية للباخرة نحو 3 آلاف راكب، إضافة إلى طاقم الباخرة 1800 عامل، لافتًا إلى أن عدد الركاب الذين وصلوا صباح اليوم على متن الباخرة نحو 700 راكب سعودي، وكان في استقبالهم سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر اللواء عاطف وجدي، ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء محمد عبدالرحيم، ورئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا اللواء ياسر راشد، ورئيس مدينة سفاجا هدى المغربي، ومدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة أيمن البحراوي، والمستشار الإعلامي للمحافظة محمد مخلوف.

أشار المحافظ، إلى أنه من المقرر أن ينفذ الزائرين 15 برنامج سياحي متنوع داخل محافظة البحر الأحمر، منهم برنامج واحد فقط يتجه نحو مدينة الأقصر السياحية، لافتًا إلى أن هناك إتفاق بين شركة "رابسودى" للسياحة والسفر، التي تعمل مع 27 ميناء بحري حول العالم، وهي من الشركات الرائدة في المجال، وصاحبة تاريخ في مجال السياحة البحرية بمصر واليونان والدول العربية، وشركة "أس أم سي" العالمية (ثاني خط ملاحي عالمي) لتدشين الخط الملاحي الجديد.

كشف المحافظ عن استمرار الشركة تنظيم رحلات لسياحة اليوم الواحد بمعدل رحلة أسبوعيًا، حتى نهاية شهر أكتوبر 2021، لافتًا إلى أن كل رحلة ستشمل تنفيذ 15 برنامج سياحي متنوع في نطاق محافظة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء تشغيل خط ملاحي دولي متخصص في اليخوت السياحية العالمية بميناء بورتو غالب بمدينة مرسى علم، يوم الجمعة القادم، عبر يخت سياحي يحمل 200 زائر سعودي.

شدد محافظ البحر الأحمر، على أنه وجه الشركة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها دولياً، والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية أثناء الإقامة، وتنفيذ البرامج السياحية من خلال وجود فرق طبية مرافقة لجميع الزائرين طوال مدة الرحلة البحرية، وخلال تنفيذ البرامج السياحية.

أعرب محافظ البحر الأحمر، عن تمنياته للزوار بقضاء رحلة سعيدة في المنتجعات والمقاصد السياحية، والاستمتاع بالمناخ الصحي الآمن بالمحافظة، موجهًا كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالتعاون والتنسيق لضمان استمتاع الضيوف برحلتهم السياحية.

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث