الخارجية البوليفية: المحادثة الهاتفية بين بوتين وآرس كانت مثمرة

وصفت وزارة الخارجية البوليفية المحادثة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البوليفي لويس آرس، بأنها كانت "مثمرة".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قالت في بيان لها: "على خلفية المستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين حكومتي روسيا وبوليفيا، أجرى الرئيسان لويس أرس كاتاكورا وفلاديمير بوتين محادثة مثمرة، بحثا خلالها مكافحة جائحة كورونا".

وأضافت: "بحث الرئيسان مواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك بين البلدين، تشمل مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة وغيرها".

من جهته، أكد الكرملين أن "الرئيسين بوتين وآرس ركزا على سبل مكافحة انتشار فيروس كورونا، مع مراعاة الاتفاق على توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي لبوليفيا".

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.