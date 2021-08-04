«المرور»: غلق طريق العلمين الصحراوى لوجود شبورة

أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق العلمين الصحراوي لوجود شبورة، حيث أوضح مصدر أمني أن الإدارة العامة للمرور تهيب بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكانت شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، حملات موسعة، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، ونجحت في ضبط 1738 سائقًا بسبب القيادة بسرعة جنونية تعرض سلامة المواطنين للخطر.

وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4778 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية "1738 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 174 مخالفة السير بدون تراخيص، 34 مخالفة موقف عشوائي، 32 مخالفة لشروط التراخيص".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

النشرة المرورية

وشهد طريق صلاح سالم زحاما متقطعا خاصة بمنطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.

ويشهد محور 26 يوليو كثافات مرورية مرتفعة عند ناهيا ويفضل استخدام شارع الجامعة وشارع مراد كبديل.

وفي الجيزة تعمل الحركة المرورية بشكل جيد عدا منطقة مترو الجامعة ويفضل سلوك شارع الجامعة وشارع مراد كبديل لذلك.

كوبري الجلاء

وتعمل الكباري التي تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبري الجلاء، الساحل، الجامعة، بشكل جيد دون كثافات مرورية.

وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.