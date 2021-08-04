الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

مصدران: الإرهاب بين دوافع الهجوم الإلكتروني على مركز لاتسيو الإيطالي للتطعيم ضد كورونا

دوافع الهجوم الإلكترونى على مركز لاتسيو الإيطالى للتطعيم ضد كورونا

الهجوم الإلكترونى
الهجوم الإلكترونى

ذكر مصدران استقصائيان لـ"رويترز" أن المحققين الإيطاليين يدرجون دافع الإرهاب، بين أسباب أخرى للهجوم الإلكتروني الذي أدى إلى تعطيل جميع خدمات التطعيم التي تقدمها منطقة لاتسيو.

 

وقالت إدارة المركز الذي يقدم خدماته لزهاء 5.9 مليون نسمة يعيشون في منطقة كبيرة حول روما يوم الأحد، إن متسللين هاجموا وأغلقوا أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة التي تنظم مواعيد التطعيم ضد كوفيد-19.

 

وأضافت أن كل الأنظمة تعطلت، بما فيها تلك الخاصة ببوابة صحة المنطقة، وقالت إن برنامج التطعيم قد يتأخر.

 

وكشف مصدران لـ"رويترز" أن المدعين في روما فتحوا تحقيقا في الهجوم وأشاروا إلى الإرهاب كعامل مشدد محتمل لمن يقفون وراء الهجوم. 

 

وقال أحد المصدرين: "لاتسيو تعرضت لهجوم برمجيات الفدية"، مضيفا أن جميع أجهزة الكمبيوتر، التي تدير عادة الخدمات للمواطنين عبر الإنترنت بما في ذلك مواعيد التطعيمات والمسحات الخاصة بفيروس كورونا، لا تزال معطلة.

 

وأوضح المصدر أن المتسللين لم يطلبوا بعد مالا أو مدفوعات أخرى، لكنه أضاف أنهم فتحوا حوارا مع المنطقة قد ينتهي لاحقا بطلب فدية.

 

 وتابع: "هذا هجوم كبير بالنسبة لإيطاليا لأنه يستهدف بنية تحتية مهمة لإدارة محلية كبيرة ويتضمن جزءا كبيرا جدا (من نظام تكنولوجيا المعلومات)".

 

وقالت سلطات منطقة لاتسيو على موقع فيسبوك اليوم الثلاثاء إن خدمات حجز اللقاحات والتسجيل للتطعيم ستعود في غضون 72 ساعة.

 

وأوضح المصدران أنه ليس هناك دليل بعد بخصوص المكان الذي صدر منه الهجوم.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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