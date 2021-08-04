الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكى: متحور «دلتا» يسبب موجة جديدة من كورونا

جو بايدن
جو بايدن

 قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن متحور "دلتا" من فيروس كورونا يختلف كثيرًا عما سبقه، حيث إنه قابل للانتقال بشكل كبير، ويسبب موجة جديدة من الإصابات.

وأضاف بايدن، في خطاب له من البيت الأبيض، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية،  أن حالات الإصابة بسبب "دلتا" تبلغ حوالي 80% من حالات اليوم في الولايات المتحدة.

ودعا بايدن إلى ضرورة الحصول على التطعيمات المضادة لكورونا من أجل تجنب المرض، مشيرًا إلى أن التطعيمات تخفف أيضًا الأعراض في حالة الإصابة بالفيروس.

وأكد أن حوالي 90 مليون أمريكي يمكنهم تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، إلا أنهم لم يتلقوا حتى الآن الجرعة الأولى، موضحًا أن تلقي اللقاحات سيساعد على إعادة فتح الاقتصاد ومواصلة الأعمال التجارية.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن حزمة التحفيز المالي المقدرة بحوالي 100 دولار قد ساهمت في تشجيع الناس على تلقي التطعيمات يوميًا.

وانتقد الرئيس الأمريكي الولايات التي حظرت ارتداء الأقنعة في المدارس، داعيًا حكام هذه الولايات إلى المساعدة في تجنب انتشار المرض.

وشدد الرئيس الأمريكي على كفاية الجرعات المضادة لفيروس كورونا لجميع الأمريكيين، مؤكدًا أنه يرغب في محاصرة هذا الفيروس "على مستوى العالم" وليس فقط داخل الولايات المتحدة.

و استطرد الرئيس الأمريكي قائلًا، إن بلاده ملتزمة بأن تصبح "ترسانة اللقاحات"، مشيرًا إلى أن واشنطن تقدم المساعدات إلى دول أخرى حول العالم، ومؤكدًا أن هذه "التبرعات" من جانب الولايات المتحدة مجانية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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وائل لطفي

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