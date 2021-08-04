الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انقطاع التيار الكهربائى عن مطروح بسبب سحب جزئى فى الخط الناقل 220

شوارع مطروح
شوارع مطروح

انقطع منذ قليل التيار الكهربائي عن جميع مدن محافظة مطروح مما تسبب في حالة من الاستياء والغضب بين الأهالي والمصطافين بسبب سحب جزئي من الخط الناقل 220 .


وكان شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في بيان سابق له، على التزام جميع الجهات الخدمية بأهمية التواجد والتفاعل مع مشاكل المواطنين وسرعة حلها أول باول خاصة مع الاقبال الكبير من المصطافين على مطروح والساحل الشمالى. 

 

كما قام محافظ مطروح بتكريم لجنة مبادرة إنارة العزب والتوابع والتجمعات بمدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد مع تقديم شهادات تقدير ومبالغ مالية تشجيعاً  لجهودهم  المخلصة المبذولة ،وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد والاستمرار فى تقديم الخدمات لأهالي المحافظة. 


وأشاد  محافظ مطروح  بالمبادرة، مع شكر جميع القائمين عليها والتى تأتى فى إطار المسئولية لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لأهالي مطروح خاصة بتلك العزب والتجمعات، والتى استهدفت فى بدايتها 43 تجمعا إلى أن وصلت حتى الأن الى 47 تجمعاً  مع توفير الانارة والامان لتلك المناطق المحرومة ،والتأكيد على أهمية الاستمرارية فى انارة مزيد من التجمعات داخل الصحراء والدخول إلى جميعا  المناطق  وتحقيق الارضاء  للمواطنين . 

 

ووجه المحافظ  بتشكيل فرق عمل لمراجعة أعمدة وكشافات الإنارة أول بأول بجميع المناطق، ومراجعة أغطية كابلات الكهرباء، مع تقديم كافة الدعم وتوفير كافة الاحتياجات من المعدات ومهمات الإنارة اللازمة. 


بينما وجه باسط جعفر المشرف على أعمال المبادرة  الشكر لمحافظ مطروح على دعمه المستمر لأعمال المبادرة  ومتابعتها والحرص على توفير كافة الامكانيات  ، والتى بدأت من تجمع الكماليات بالكيلو 20 غرب مدينة مرسى مطروح وصولاً إلى منطقة سملا  بالكيلو 20  و منطقة ابار نوح شرق المدينة وغيرها  ، والتى أسعدت جميع المواطنين بتلك المناطق

انقطاع التيار الكهربائى عن مطروح
انقطاع التيار الكهربائى عن مطروح
انقطاع التيار الكهربائى عن مطروح
انقطاع التيار الكهربائى عن مطروح
انقطاع التيار الكهربائى عن مطروح
انقطاع التيار الكهربائى عن مطروح
انقطاع التيار الكهربائى عن مطروح
انقطاع التيار الكهربائى عن مطروح
انقطاع التيار الكهربائي مدن مطروح سحب جزئى الخط الناقل 220 مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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