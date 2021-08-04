بايدن يصف الوضع الوبائى فى البلاد بـ«المأساوى»

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الموجة الجديدة من جائحة كورونا في بلاده بأنها "مأساة كان من الممكن منعها"، محذرا من أن "الوضع سيزداد سوءا قبل أن يتحسن".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال بايدن متحدثا في البيت الأبيض: "لدينا جائحة بسبب غير المطعمين"، مشيرا إلى أن "الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا نادرا ما يصابون به ولا يصلون أبدا إلى المستشفيات".

وأضاف: "الدول ذات معدلات التطعيم المنخفضة لديها 10 إلى 20 ضعف حالات الإصابة بفيروس كورونا"، منوها إلى أن "الفيروس نتشر كالنار في الهشيم بين الذين لم يتلقوا التطعيم".

وتابع: "ارتفع مستوى التطعيم خلال الأسبوع الماضي بنسبة 55%، ومتوسط معدل التطعيم اليومي هو الأعلى في شهر.. هذه علامة مشجعة".

ولا يزال عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة في ارتفاع منذ حوالي شهر، بمتوسط سبعة أيام يتجاوز 85 ألف حالة يوميا.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا، حيث سجلت إجمالي إصابات بلغ أكثر من 35 مليونا و900 ألف إصابة، بالإضافة إلى ما يقارب الـ630 ألف وفاة نتيجة المرض.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.