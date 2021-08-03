الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«نظافة القاهرة» تعقد اجتماعا لمناقشة خطة التشغيل ورفع مستوى الأداء بالمنظومة

رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، اليوم، مع مديري المناطق الأربعة ورؤساء فروع الهيئة بحضور العميد محمود أبو بيه، رئيس المركزية للنظافة، وعبد الرحمن خليل مدير عام الإدارة القانونية.

وناقش رئيس هيئة نظافة القاهرة،خطة التشغيل بكل منطقة والاستعدادات في العمل الميداني طوال اليوم لرفع مستوى الأداء في منظومة النظافة، متحدثا معهم عن كل تفاصيل المرحلة المقبلة وكيفية علاج القصور الموجود في أرض الواقع

وطلب اللواء ايهاب الشرشابي، من كل مدير منطقة ورئيس كل فرع من فروع الهيئة، بأن  تكون القمامة والمخلفات في سيارة متعهدي الجمع السكني أو في سيارات الهيئة فقط أو مع وجود عامل.

- استعراض خطة تشغيل السيارات والمعدات لكل منطقة 

وشدد رئيس الهيئة علي مديري المناطق ورؤساء فروع الهيئة بالأحياء التواجد ليلا ونهارا، كلا في منطقته وفرعه و السيطرة التامة علي ملف النظافة في أي مكان في القاهرة، و استعرض خطة تشغيل السيارات والمعدات لكل منطقة والتعاون والتنسيق مع الشؤون الفنية  وخاصة مع الجراجات والهراسات للقضاء علي اعطال اول باول

وفي نهاية  الاجتماع طلب، رئيس الهيئة من الجميع مزيد من الجهد والاجتهاد وتمني للجميع التوفيق والنجاح في أداء المهام المكلفين بها وخاصة في المرحلة المقبلة. 

رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة
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