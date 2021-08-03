الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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سياسي

برلمانى: مدينة «سايلو فودز» تحقق منتج غذائى متكامل وضبط فى الأسعار

احمد عبد الماجد
احمد عبد الماجد

أشاد النائب أحمد عبدالماجد عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات، اليوم الثلاثاء بالإضافة إلى عدد من المشروعات بمدن الدلتا، مؤكدا أن لها أهمية كبرى حيث تأتي في إطار اهتمام الرئيس بتوفير الغذاء الصحي للمصريين، فضلا عن حرص الرئيس على الوصول إلى منتج غذائي متكامل يحقق التوازن في الأسعار، من خلال تلك المصانع والمشروعات القومية التي يقوم بافتتاحها.

وأوضح عبد الماجد في بيان له اليوم، أن الافتتاحات التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، تعد إنجازًا جديدًا يستهدف الحفاظ على صحة المصريين وتحقيق الأمن القومي الغذائي، ملفتا إلى أنها خير دليل على اهتمام الرئيس بكل أنواع المشروعات القومية التي تحقق جميع محاور التنمية، وتزيد من حجم الاستثمارات، لا سيما أن تلك المدينة الصناعية بالسادات تعزز قدرات الدولة الإنتاجية، وتخلق مناطق حضارية واستثمارية جديدة، كما أنها تساهم  بشكل كبير في دعم حركة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة التي تبنتها الدولة منذ السنوات الماضية وتوفير العديد من فرص عمل للشباب.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، تطرق الرئيس السيسي لعدة موضوعات هامة خلال حديثه اليوم من بينها الزيادة السكانية وخطورتها، وظاهرة السمنة بين الطلاب التي يعانيها نحو ٤ ملايين طالب، وكذلك الأنيميا التي يعاني منها نحو ٨ ملايين طالب، وأيضًا التقزم الذي يعاني منه نحو ١.٣ مليون طفل، بجانب الحديث عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، مشيرا إلى أن اقتحام الرئيس لتلك الملفات الشائكة التي يعاني منها ملايين المصريين يدل على الشجاعة والحرص على توفير حياة كريمة وصحة جيدة لجميع المواطنين.

وكان قد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات محافظة المنوفية فضلاً عن عدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.

ويضم مجمع الصناعات الغذائية (سايلو فودز) عددا من المصانع منها مصنع البسكويت - مطحن الدقيق - مصنع المكرونة - مصنع المخبوزات- مصانع طباعة وإنتاج العلب الكرتونية اللازمة لتغليف المنتجات بمختلف أنواعها.

النائب أحمد عبد الماجد مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي سايلو فودز الغذاء الصحي المشروعات القومية الأمن القومي الغذائي الزيادة السكانية حياة كريمه

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