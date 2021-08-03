السفير الأمريكي بالعراق: العلاقة مع بغداد لن تتأثر بتغيير الإدارات

قال السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، اليوم الثلاثاء، إن العلاقة مع العراق لن تتأثر بتغيير الإدارات في البيت الأبيض.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشارية الأمن القومي، أنه ضمن سلسلة الجلسات الحوارية الاستراتيجية الدورية، وبحضور مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، عقدت مستشارية الأمن القومي جلسة حوارية في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، واستضافت السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر".

الاستراتيجية بين العراق وأمريكا

وتابع البيان أن الجلسة شهدت طرحاً لمجموعة أسئلة على السفير الأمريكي لدي العراق من قبل الحاضرين، تتعلق بحجم ونوع الدعم الذي ستقدمه واشنطن للعراق.

وقدم السفير الأمريكي خلال الجلسة الحوارية "ايجازاً عن طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين العراق وامريكا، والمستجدات التي حصلت في ظل إدارة الرئيس جو بايدن"، مؤكداً "أهمية تطوير العلاقة مع العراق والاهتمام به، لأهميته الاستراتيجية في الشرق الأوسط".

وأوضح تولر أن "العلاقة مع العراق لن تتأثر بتغيير الإدارات في البيت الأبيض، مشيرا إلى أهمية استمرار دعم العراق".

الأموال لدعم الإعمار

وبين "دور الولايات المتحدة بتخصيص الأموال لدعم الاعمار والاستقرار في المناطق المحررة"، لافتا إلى أن "الدعم الأمني سيكون لتمكين كافة القوات الأمنية العراقية من أداء مهامها في مكافحة الإرهاب والتحديات الامنية".

من جانبه أكد مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي على "اهمية الاستفادة وتفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي، لتطوير القطاع الصحي والتعليمي والطاقة"، موضحا ان "ما حصل في الجولة الرابعة من الحوار مع واشنطن كان ايجابيا ويصب في مصلحة العراق وشعبه".

علما بأنه سبق أن أكد السفير الأمريكي عن دور مبادرة الولايات المتحدة ومساعدتها للعراق، ضمن شريك مهم في التحالف الدولي لبناء قدرات القوات العراقية، بالإضافة إلى الإعلان عن تخصيص مبلغ 155 مليون دولار للمساعدات الإنسانية، فضلا عن 500 ألف جرعة للقاح كورونا.