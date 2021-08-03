«هنيدي» يسرق «فورمة كرارة».. ومتابعون: «تتباهى بشعر بنت أختها»

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، صورة مركبة شاركها الفنان محمد هنيدي معلقا عليها: «فورمة الساحل»، وبعد ساعة، نشر الفنان أمير كرارة الصورتين وعلق عليهما: «أنا أتمرن، هنيدي يعمل فورمة»، ورد هنيدي عليه: «اسمها فورمتنا كلنا».

واعتاد محمد هنيدي خلق «التريند» من خلال منشوراته وفكاهته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق على منشور أمير كرارة الفنان عصام السقا، الذي رد عيه هنيدي بالقول: «ابعد عن الخناقة دي يا عصام ده اللي قتلك في المسلسل».

وعلق أحمد محرز أحد المتابعين «هنيدي من زمان فورمة»، وعلق الفنان الأردني خالد البلوشي «هنيدي مالحقش يتهنى بالفورمة»، و قال كون كوش «آه إيه القصف دا قدام الكل كدا راعي مشاعر الناس طيب».

«قرعه تتباهى بشعر بنت أختها»، هكذا علقت جنا محمد على منشور أمير كرارة، موجهة الحديث للفنان محمد هنيدي، كما قالت فاطيما جود جابر «دخيل قلبك ما أحلى هالروح لي عندك».

رواد السوشيال ميديا

رواد السوشيال ميديا

رواد السوشيال ميديا

رواد السوشيال ميديا

رواد السوشيال ميديا