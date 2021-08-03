لوموند: جزيرة جوادلوب الفرنسية تواجه إغلاقا لـ3 أسابيع بسبب كورونا

دعت السلطات الصحية بجزيرة جوادلوب الفرنسية إلى إعادة فرض تدابير الإغلاق وتقييد الحركة اعتبارا من غدا الأربعاء في الجزيرة؛ بعد تسجيل أعلى معدل إصابة منذ بداية الأزمة، وذلك حسبما ذكرت الصحيفة الفرنسية لوموند.

ونقلت الصحيفة -اليوم الثلاثاء، عن محافظ الجزيرة ألكسندر روشات قوله إن جوادلوب تواجه- " وضعا كارثيا " فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، موضحة أنه سيتم فرض تدابير الإغلاق لمدة ثلاث أسابيع على الأقل بدء من مساء غد.

وتابع قائلا:"لقد دخلنا مرحلة صعبة للغاية" ، وبناء على ذلك ، فإنه اعتباراً من مساء الأربعاء ..سيتم فرض حظر التجول من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحاً... و إغلاق صالات الألعاب الرياضية ، والملاعب ، وحمامات السباحة. مع ُحظر التنزه على الشواطئ".

ومن جانبها، قالت فاليري دينوكس ، المديرة العامة لوكالة الصحة الإقليمية في جوادلوب - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ الجزيرة - أن حالات الإصابة بكوفيد-19 تجاوزت 3000 حالة فى الأسبوع؛ بما يعنى أن عدد حالات الإصابة زاد عشرة أضعاف في ثلاثة أسابيع" وهو معدل لم يصل إليه من قبل في جوادلوب ".

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 198.9 مليون حتى صباح اليوم، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.16 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 198 مليونا و933 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و236 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 4 مليارات و160 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.