اليابان: سلالة دلتا المتحورة تسبب أعراضًا أشد من متحورات أخرى

كشف باحثون يابانيون، اليوم الثلاثاء، أن متحور دلتا من فيروس كورونا قد يكون أكثر قدرة على إحداث أعراض خطيرة مقارنة بالمتحورات الأخرى.

وذكرت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية عبر موقعها الإلكتروني، أن فريق بقيادة معهد العلوم الطبية بجامعة طوكيو أجرى تجارب وجدوا من خلالها أن الملتحم الخلوي المشكل جراء الإصابة بمتحور دلتا كان أكبر بـ2.7 مرة عن تلك المتشكلة من الإصابة بطفرة أخرى.

وأضاف الفريق أن حيوان الهمستر الذي أصيب بالفيروس من سلالة دلتا المتحورة فقد قدرًا كبيرًا من وزنه وقد كان أكبر بما يتراوح بين 4.7% و6.9% مقارنة بفقدان الوزن عند الهمستر المصاب بسلالة أخرى.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 198.9 مليون حتى صباح اليوم، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.16 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 198 مليونا و933 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و236 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 4 مليارات و160 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.