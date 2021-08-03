الجماهير لمصطفى كامل: «ضيعت بهجة الألبوم»

نشر الفنان مصطفى كامل أغنية له ضمن ألبومه الجديد بعنوان "البيت" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ولكن ترك الجماهير التعليقات حول الأغنية وركزوا في فكرته التي تتمثل في نشر أغنية من الألبوم كل 5 أيام.

كانت ردود الأفعال حول طريقته هو وشركة الإنتاج في الإعلان عن الألبوم، وقال صابر محمد خلال تعليق له للفنان مصطفى كامل "أنا انصدمت والله إزاي ألبوم ينزل أغنية كل 5 أيام الحاجة اللي من القلب تدخل القلب مش محتاجة نأخر أغنية عشان أغنية تتشاف وتاخد حظها ما هو زمان كان الألبوم ينزل كامل وحبينا النجم وعشقنا أغانيه، مش مستاهلة والله السنة اللي فاتت الألبوم كل يوم أغنية ونجح والناس سمعت الأغاني أكتر من مرة وكان مصطفى كامل ترند حرام والله".

وعلق عمر عبدالله قائلًا: "ياجماعة إزاى ما بين كل اغنية والثانية 5 أيام هو الشهر فى كام يوم وبعدين المدارس هتكون قربت مين يهتم، سياسة غريبة توقع ما تنجحش"، بينما رأي محمد الشاعر الأمر بشكل مختلف، حيث علق "ياجماعة الزمن اتغير أيام زمان كان في شرايط كاسيت بتجيب أرباح في السوق انما دلوقتي لازم النت يعني أنا اتعب في كلمات وموسيقى وغناء وتوصل الأغنية بسهولة كده مش لازم يكون في دخل".

وتابع "طب مهو من السهل أن مصطفى كامل ينزل ألبوم كامل على صفحته أغنية أغنية.. بس يبقي تعب الناس دي اللي بقالهم سنة يحضروا في ألبوم ضاع دون مقابل.. إنما كده الشركة مستفيدة أولًا بالمشاهدات ثم مصطفى كامل يعني الأمر بقي صعب مش زي الأول".

ورد مصطفى كامل على بعض المتابعين قائلًا "الأخوة المحترمين هذه أصبحت شروط الشركات.. الفنان الكبير عمرو دياب طرح 3 أغاني في 3 شهور حتى الآن.. الفنان الكبير حسين الجسمي طرح 3 أغنيات في 7 شهور.. الفنان الكبير محمد فؤاد طرح أغنيتين في 4 شهور الأمور لم تعد بيد شركات الإنتاج مثل أيام الشريط والسي دي الله غالب علينا الصناعة أصبحت تُدار بهذا الشكل ومن يعترض لن تقوم الشركات بالتعاقد معه وشكرًا".

يذكر أن الفنان مصطفى كامل كان قد أعلن عن ألبومه "وجع قلبى" الذى يضم 8 أغنيات متنوعة، جميعها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.

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رواد وسائل التواصل

رواد وسائل التواصل

رواد وسائل التواصل

مصطفى كامل