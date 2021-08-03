الخميس.. «عن العشاق» يعود لجمهوره للموسم التاسع

يعود العرض المسرحي "عن العشاق" لجمهوره ومتابعيه بقصر الأمير طاز (خلف قسم الخليفة) بدءاً من الثامنة مساء الخميس القادم (5 أغسطس) ولمدة أسبوع، بعد النجاح الذى حققه طوال تسعة مواسم ماضية على مدار 7 سنوات، حيث قدم العرض للمرة الأولى فى شهر يوليو 2013.

"عن العشاق" إخراج هاني عفيفي وبطولة حمزة العيلي، ماهر محمود، مارتينا عادل وأحمد زكريا، وهو مستلهم من كتاب "طوق الحمامة في الألفة والألاف" لابن حزم الأندلسي فى حالة صوفية موسيقية داخل الأجواء التاريخية والمملوكية لقصر الأمير طاز، مع عزف حي لآلات العود، القانون، التشيلو لأغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، وحكي ورقص وتمثيل لمجموعة من نجوم الشباب خريجي مركز الإبداع الفني.

جدير بالذكر أن العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.

واستطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى اثنان وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

ويسير صندوق التنمية الثقافية بخطى سريعة ومدروسة في نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تصب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التي أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالي 100 مكتبة.