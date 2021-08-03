الثلاثاء 03 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

9 وفيات و4827 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جورجيا

كورونا
كورونا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4827 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
كما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 5 آلاف و867 حالة منذ بدء جائحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة "إنتربرس نيوز" الجيورجية.
وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 423 ألفًا و843 إصابة منذ بداية الوباء، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.
وتعافي على مدار أمس، 1895 شخصًا، لترتفع حالات الشفاء إلى 386 ألفًا و998 حالة على مستوى البلاد.
 ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

تبليسي جورجيا كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

عمرو طلعت يكشف لـ«الدستور» محاور مشاركة «الاتصالات» في «حياة كريمة»

الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» اليوم

بورصة الدواجن| اعرف سعر البيض في البورصة اليوم الثلاثاء 3-8-2021

طرح 10 ملايين جرعة من لقاح «فاكسيرا سينوفاك» منتصف أغسطس

«شعراوى»: بدء إنشاء مجمعات صناعية في 4 محافظات تجريبيا

تفاصيل العثور على جثة أجنبي في فندق بالهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

صور

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

ساحة تخريد السيارات

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مارس

مسئول إسرائيلى: الوضع يثير للقلق رغم قرار الحكومة إعطاء الجرعة المعززة ضد كورونا

البرلمان الأردني: القضية الفلسطينية محورية ومركزية