بعد قليل.. «السلع التموينية» تبت في مناقصتين لشراء زيت الطعام

تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية، بعد قليل، بالبت في مناقصتين محدودتين رقم 4 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية الأولى (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 1 لـ20 أكتوبر 2021.

أما المناقصة الثانية (بحد أدنى 30 ألف طن زيت صويا و10 آلاف طن زيت عباد) فترة وصول من 1 إلى 20 أكتوبر 2021، حيث يقدم المورد أسعاره على أساس (السداد At sight) وكذلك (على أساس 180 يوم بتسهيلات موردين) ويتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

وقد شهدت أسعار زيوت الطعام تبايناً في السوق المحلي المصري اليوم الثلاثاء، استقرار أسعار ( زيت الذرة الخام - المكرر ) بينما انخفضت أسعار زيت عباد الشمس المكرر .

وشهد سعر زيت الذرة الخام استقرارًا عند 16,500 جنيه للطن كما استقرت أسعار زيت الذرة المكرر ليسجل 20000 جنيهًا للطن بينما انخفض سعر زيت عباد الشمس المكرر 500 جنيه ليسجل 24,000 جنيه للطن .

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات سابقة أنه سيتم تطوير قطاع الزيوت بتكلفة مبدئية تصل إلى 5.5 مليار جنيه، في 5 مصانع في برج العرب وسوهاج وكفر الزيات وطنطا، وجار وضع الخطة التنفيذية للتطوير.

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى استلام 84 ألف طن زيت طعام خام صب منهم 73500 ألف طن زيت مستورد عبارة عن 63 ألف طن زيت صويا مستورد و10500 طن زيت عباد مستورد، و10500 طن زيت صويا خام صب محلى، اعتبارًا من يوم 5 وحتى 30 سبتمبر المقبل، وفقًا للتعاقد الذى أبرمته هيئة السلع التموينية مع الشركات المنوطة بتوريد الكميات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة وزير التموين، بالعمل على تأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستمرار فى زيادة المخزون وتوفير جميع منتجات السلع للمواطنين.

وكشف الدكتور أحمد عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، التابعة لوزارة التموين عن قرب انتهاء وزارة التموين والتجارة الداخلية من الدراسات الخاصة بإعادة هيكلة شركات الزيوت الحكومية، بحيث يتم إنشاء كيانات جديدة مع تطوير الكيانات الموجودة بالفعل وإقامة أكبر مصنع للزيوت في الشرق الأوسط.