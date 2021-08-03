قرار جديد من النيابة ضد المتهمين في واقعة «الخفير» بالإسكندرية

قررت محكمة جنح محرم بك بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلان 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بقتل "خفير" شركة أثناء كشف أمرهما عقب سرقتهما سيارة تابعة للشركة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المسروقات، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من من مأمور قسم شرطة محرم بك، يُفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة خفير بشركة إنشاءات، مقيم بدائرة قسم سيدى جابر، مسجاه على ظهرها بأرض الشركة من الداخل ومكبل اليدين من الخلف وبها جروح ووجود جميع متعلقاته عدا هاتفه المحمول، واكتشاف سرقة سيارة ربع نقل ملك الشركة وجهاز "DVR" الخاص بكاميرات المراقبة من داخل جراج الشركة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث تحت اشراف قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان، أحدهما نجل خفير قطعة أرض مجاورة لمحل البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا أنه عقب قيامهما بالدلوف للجراج محل البلاغ شعر بهما المجنى عليه، فتعديا عليه بالضرب بعصا "شومة" حتى فارق الحياة، واستوليا على المسروقات، كما أرشدا عن الهاتف والسيارة، وأضافا أنهما تخلصا من جهاز "DVR" بإلقائه بأحد المصارف المائية حتى لا يتم اكتشاف امرهما، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.