اليوم.. محاكمة عامل خطف وهتك عرض طالبة فى حلوان

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، اليوم الثلاثاء، محاكمة عامل خطف وهتك عرض طالبة على إثر علاقة غرامية في حلوان.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

وكشف أمر الإحالة الصادر برئاسة المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابة حلوان الكلية أن المتهم علاء .ع، 18 سنة، عامل قام بخطف المجني عليها منار .م من غير تحايل أو إكراه بأن قام على إثر علاقة غرامية بينهما باستدراجها إلى مسكنه بزعم الاختلاء بها، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى من أنه بذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بغير قوة أو تهديد بأن ظل يغازلها حتى أفقدها صوابها وجردها من ملابسها جاثما فوق جسدها مواقعا إياها وفض بذلك غشاء بكارتها، محدثا بها ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي وقد أتم القانون ذلك الجرم بنص المادة 269 / 1 من قانون العقوبات حال كون المجني عليها لم تتجاوز الثامنة عشرة ميلادية وقت ارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

شهادة الشهود

الشاهد الأول المجني عليها منار .م استمعت النيابة العامة إلى أقوالها وقالت إنها تشهد بأن المتهم ساقها إلى علاقة غرامية واستدرجها إلى مسكنه وظل يغازلها حتى أفقدها صوابها وجردها من ملابسها وجثم فوق جسدها مواقعا إياها وفض غشاء بكارتها وأمنى بها وصارت حبلى.

الشاهد الثاني محمود محمد، نقيب شرطة وضابط مباحث قسم شرطة حلوان، حيث استمعت النيابة العامة إلى أقوال ضابط مباحث قسم شرطة حلوان ، والذي شهد بأن تحرياته السرية توصلت إلى أنه على إثر علاقة عاطفية بين المتهم والشاهدة الأولى المجني عليها واستدرجها إلى مسكنه وظل يغازلها حتى أفقدها صوابها وجردها من ملابسها جاثما فوقها مواقعا إياها وفض بذلك غشاء بكارتها.