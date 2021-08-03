الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسنى يتوسط للصلح بين دياب ونصر محروس (فيديو)

نصر محروس وتامر
نصر محروس وتامر حسنى ودياب

قام المطرب تامر حسني بالتوسط بين المنتج نصر محروس والمطرب دياب وذلك من أجل إنهاء الخلاف بينهما بسبب عدة تعاقدات قديمة وعقود مختلفة كان قد كشف عنها دياب في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، بينما قام تامر حسني بجمع كل من المنتج والمطرب في منزل نصر محروس وذلك من أجل إنهاء الخلاف.

 

وقام تامر حسني بنشر فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلنا فيه حل الخلاف بينهما، حيث أكد في الفيديو الذي توسط فيه للثنائي أنه ينتظر عمل غنائي يجمع بينهما، بينما علق تامر علي الفيديو المنشور قائلا: "الحمد لله ربنا قدرني أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدم أجيال كتير لمصر نصر محروس، وتم الصلح في منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب، ودي لفته حقيقي مفيش منتج ممكن يعملها في الزمن ده  شكراً أستاذ نصر شكراً أنك كبرتلي ومردتليش طلبي ووقفت جانب دياب لأنه شاب ولسه في أول حياته كل الشكر أستاذ نصر محروس".

 

وفي الفيديو المنشور أيضًا أكد كل من نصر محروس ودياب أنه لا يوجد خلاف حاليًا، بينما كشف دياب على أن المنتج نصر محروس قال له إنه حر طليق، مشيرُا إلى أنه عبر عن سعادته لتدخل المطرب تامر حسني في الأمر قائلا: "بالفعل هو نجم الجيل بأخلاقه وأدبه وأفلامه وأعماله الغنائية"؛ بينما قال نصر محروس بطريقة مضحكة إن دياب يقوم بأدوار الشر؛ لذا قام بتوجيه ضد الأدوار ضده ليرد دياب قائلا: "إن شاء الله ربنا ما يجيب شرب نهائي".

 

الصلح تامر حسني الفن الله برنامج الغنائية الاستاذ إعلامي لحم جيب فيديو تعاقد منتج يقي منى أفلام مختلفة التواصل الإجتماعى فيس بوك بطريق المطرب دياب عملها

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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