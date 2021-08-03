سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 فى البنوك

تشهد أسعار العملات المحلية والأجنبية حالة من الاستقرار طوال الأسابيع القليلة الماضية، دون أى تغيرات حادة صعودًا أو هبوطًا، والتى امتدت إلى سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 ليستقر عند مستوياته السابقة لدى البنوك المصرية دون تغيير.



سعرالدينار الكويتى اليوم الثلاثاء

ويتفاوت سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء ما بين 48.30 جنيه – 52.03 جنيه للشراء و52.35 جنيه - 52.47 جنيه للبيع تبعًا لاختلاف البنوك، حيث يبلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 52.01 جنيه للشراء، 52.47 جنيه للبيع، والبنك الأهلى المصرى 49.3761 جنيه للشراء و52.363 جنيه للبيع بنكنوت و49.376 جنيه للشراء و52.363 جنيه للبيع "تحويل".



سعر الدينار الكويتى فى البنوك

كما يبلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.34 جنيه للشراء مقابل 52.35 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى 49.34 جنيه للشراء مقابل 52.47 جنيه للبيع، وسعر الدينار الكويتى فى قناة السويس52.03 جنيه للشراء مقابل 52.41 جنيه للبيع.

كانت أسعار بيع أهم العملات الأجنبية قد سجلت تغيرات طفيفة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021 قبل عودتها للاستقرار حاليًا، حيث تراجع متوسط سعر بيع الدولار أمريكى أمام الجنيه المصرى مسجلًا 15.73 جنيه خلال شهر أبريل 2021 مقابل 15.80 جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بينما ارتفع سعرعملة اليورو لـ 18.98 جنيه خلال شهر أبريل 2021 مقابل 17.20 جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى لـ 21.81 جنيه خلال شهر أبريل 2021 مقابل 19.70 جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.

وحقق صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى ارتفاعًا إلى حدود 40.3 مليار دولار حتى شهر أبريل من عام 2021 مقابل 37 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، حيث سجل صافى الاحتياطيات ارتفاعات مطردة منذ يونيو 2020 بعد تراجعه المفاجئ مع بداية ظهور جائحة كورونا فى نهاية فبراير 2020.