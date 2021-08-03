مصدر أمنى عراقى: اشتباكات بين الشرطة وعناصر من داعش فى كركوك

أفاد مصدر أمني عراقي بوقوع اشتباكات بين الشرطة الاتحادية وعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.



وقال المصدر الأمني ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء الإثنين، إن :"اشتباكات وقعت قبل قليل بين عناصر داعش وقوات الشرطة الاتحادية ضمن ناحية الرشاد في كركوك".



وأضاف المصدر أنها "أسفرت عن استشهاد منتسب من الشرطة الاتحادية، وإصابة اثنين آخرين بجروح فضلا عن مقتل داعشي واصابة آخر".

وكان جهاز الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية قد أعلن، أمس السبت، اعتقال 7 من عناصر الخلايا النائمة بتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك، 250 كم شمال بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن جهاز الاستخبارات في الشرطة الاتحادية بوزارة الداخلية تمكن من اعتقال 7 من عناصر الخلايا النائمة في تنظيم داعش في عملية استباقية وفق قانون الإرهاب بمحافظة كركوك.

وأوضح البيان أن المعتقلين اعترفوا، خلال سير التحقيق، بأنهم بايعوا عصابات داعش وكانوا يوفرون الدعم اللوجستي لعناصر داعش الإرهابية.

وخلال الفترة الماضية أطلق الجيش العراقي عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش في شمال غرب البلاد.

وتهدف العمليات العسكرية المشتركة الموسعة شمال غرب العراق لملاحقة بقايا تنظيم داعش التي لا تزال تشكل تهديدا أمنيا.

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، أن العمليات العسكرية انطلقت من 10 محاور، وتركز جهودها في مناطق الجزيرة في الأنبار وغرب نينوى وصلاح الدين، وذلك بإسناد الطيران الحربي.

كما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أن قواته مستمرة بمطاردة وملاحقة بقايا داعش، وأشار إلى أنه قتل أكثر من 13 إرهابيًا من مستويات قيادية مختلفة خلال الشهر الجاري.

وكان التحالف الدولي أعلن، الخميس الماضي، تسليمه قوات أمنية عراقية أسلحة وعتادا، بقيمة تتجاوز 3 ملايين دولار أميركي، مبينا أنها بغرض محاربة تنظيم داعش.

وقال في بيان: "سلمت قوات التحالف، قوات إقليم كردستان العراق، أسلحة وعتادا، بقيمة 3.322.145 دولار أمريكى".

كما سلم التحالف الدولي قوات الأمن العراقية أسلحة وذخيرة بقيمة 3 ملايين دولار، لنفس الغرض.