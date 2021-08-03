كرّم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء أمس، أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمركزي الداخلة وبلاط، وذلك في احتفالية أقيمت بالوحدة المحلية لمركز الداخلة، بحضور السيد نبيل حنفي، رئيس المركز، والشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، والنائب حمدي حسن عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال التكريم، سلم المحافظ الأوائل شهادات تقدير ومكافآت مالية، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم الأزهري، موجهًا ببحث تنفيذ زي أزهري موحد لطلاب المرحلة الابتدائية الأزهرية وتوفيره للطلاب كدعم من المحافظة.

تكريم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالوادى الجديد

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد كرم أوائل الشهادة الإعدادية بمركزي الخارجة وباريس، وذلك في احتفالية أقامتها المحافظة بديوان عام المحافظة، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية والدينية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الحاليين والسابقين.

وقدم المحافظ، خلال كلمته، التهنئة لجميع الناجحين وأسرهم، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لقطاع التعليم، والحرص على تكريم المتفوقين بكافة المراحل التعليمية لتقديم القدوة والمثل وتشجيع جميع الطلاب على التفوق، كما قدم الشكر لجميع العاملين بالقطاع على الجهد المبذول في تحقيق نتائج مشرفة.

تكريم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالوادى الجديد

كما شهد الاحتفال تكريم مديري مدرستي ٦ أكتوبر الإعدادية بالخارجة وباريس الإعدادية، كأفضل مدرستين بإدارتي الخارجة وباريس التعليمية، وسلم المحافظ الأوائل شهادات تقدير ومكافآت مالية، كما قرر تنظيم رحلة على نفقة المحافظة لأحد المدن الشاطئية لجميع الأوائل على مستوى المحافظة.

وكرم محافظ الوادي الجديد، أيضًا أوائل الشهادة الإعدادية بمركز الفرافرة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، بحضور جهاد متولي نائب رئيس المركز، وعدد من القيادات التنفيذين بالمحافظة.

تكريم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالوادى الجديد

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الناجحين، متمنيًاَ لهم التوفيق والنجاح بالمراحل التعليمية القادمة، كما قدم الشكر للعاملين بقطاع التعليم لجهودهم في تحقيق نتائج مشرفة، وسلم الأوائل شهادات تقدير ومكافآت مالية، كما تم تكريم مدرسة اللواء صبيح الإعدادية كأفضل مدرسة في تحقيق النتائج بالمركز.