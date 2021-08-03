الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بعد تجاهله فى معرض الكتاب.. محاولات علاء عبدالهادى لابتزاز وزارة الثقافة

علاء الهادي
علاء الهادي

حالة من الغضب يمر بها علاء عبدالهادي القائم بأعمال رئيس اتحاد كتاب مصر، عقب انتهاء مدته في رئاسة الاتحاد منذ أكثر من عام مضى، وتعود تلك الحالة إلى أن المذكور لم تستعين به، وزارة الثقافة أو الهيئة العامة للكتاب في اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مثلما حدث في دورة اليوبيل الذهبي، والذي تم الاستعانة به كتمثيل للاتحاد، اعتبارًا من الهيئة أن دورة اليوبيل الذهبي استثنائية وكان لها سستم معين في التجهيز والتحضير.


وكشف مصدر مسئول من داخل وزارة الثقافة، أن علاءعبد الهادي المنتهية صلاحية في اتحاد كتاب مصر، يحاول أن يخلق أزمات بينه وبين وزارة الثقافة، بسبب تجاهله في تشكيل اللجنة العليا لمعرض الكتاب في الدورة الماضية الـ٥٢، أو الدورة القادمة ٥٣؛ لذا لجأ إلى إصدار بيان يهاجم فيه وزارة الثقافة، ويطالب بسحب الثقة منها، علمًا بأن البيان الذي أصدره لم يوقع عليه أحد من أعضاء اتحاد، أو أعضاء مجلس إدارته.
 

وأضاف المصدر أن "عبالهادي" يقارن نفسه بالكاتب الكبير محمد سلماوي رئيس الاتحاد السابق، وعضو اللجنة العليا للمعرض، واصفا ذلك بالغيرة، ويحاول أن يفرض نفسه على الوزارة وقطاعاتها، وهو ما قوبل بالصد من قبل الوزارة.

 

وأوضح المصدر أن الوزارة لم تخضع لضغوطه ومحاولات ابتزازه، وسيتم اتخاذ إجراء قانوني ضده، من قبل الوزارة، وسيتم دارسة موقفه من رئاسة الاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده أيضًا.

 

وأشار المصدر إلى أن بعض أعضاء اتحاد الكتاب عقب اصدار المذكور البيان، هاجموه عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أنه لا يمثلهم، ودن صلاحية في الاتحاد.

 

يذكر أنه حدث خلال فترة تواجد علاء عبد الهادي بالاتحاد الكثير من الأزمات، أدت إلى استقالة البعض من مجلس إدارة الاتحاد، فضلا عن الإطاحة بكل من يخالفه في الرأي من أعضاء المجلس.
وكذلك كان قد تعرض بالتهديد لأحد أعضاء مجلس اتحاد الكتاب وهو الدكتور أسامة أبو طالب، الذي هدده عبد الهادي بالقتل، وحدثت مشاداة كبيرة بينهما استقال على إثرها أبوطالب من المنصب.
 

وشهد أيضا فترته العديد من القضايا بينه وبين أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد، وكثيرًا من المعارك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سوء إدارته.

علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر معرض القاهره الدولي للكتاب وزارة الثقافة الكبير محمد سلماوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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بعد تجاهله فى معرض الكتاب.. محاولات علاء عبدالهادى لابتزاز وزارة الثقافة

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