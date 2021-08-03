«التموين» تتعاقد على شراء 60 ألف طن قمح رومانى

الهيئة العامة للسلع التموينية تتعاقد علي شراء 60 ألف طن قمح روماني

كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، ومعاون وزير التموين، أن الهيئة العامة للسلع التموينية، تعاقدت لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية على شراء 60 ألف طن قمح روماني.

وكشف «كمال» لـ«الدستور»، أن شراء القمح المستورد خلال مناقصات يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن فترة الشحن من 24 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبل.

وكان قد كشف مصدر بالهيئة العامة للسلع التموينية عن طرح الهيئة عن مناقصة عالمية جديدة لاستيراد القمح المستورد في فترة شحن من 24 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2021.

وأعلنت الهيئة عن أنواع الأقماح التي ترغب في شرائها الهيئة، هي «القمح الأمريكى الشتوي الأبيض الناعم، القمح الأمريكى الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكى الصلب، أو القمح الكندى الناعم، قمح فرنسي قابل للطحن، قمح استرالي قياسي ناعم، قمح ألماني قابل للطحن، قمح أرجنتينى صالح للخبز، قمح روسي قابل للطحن، قمح أوكراني قابل للطحن، قمح روماني قابل للطحن، قمح بولندى قابل للطحن أو قمح من المنشأ البلغاري، قمح صربي قابل للطحن، قمح مجري قابل للطحن، قمح باراجوانى قابل للطحن، قمح كازاخستاني قابل للطحن، أو قمح روسي قابل للطحن».

وكانت لهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 180 ألف طن قمح روماني وأوكراني، وذكرت، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أنه تم شراء 120 ألف طن قمح أوكراني و60 ألف طن روماني.

وقال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إنه تم توريد أكثر من 3.6 مليون طن لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال موسم القمح هذا العام.

وأضاف«السلاموني»، أن الطاقة التخزينية للأقماح بالصوامع زادت بشكل كبير؛ نتيجة توسع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين وبتوجيهات القيادة السياسية، في إنشاء العديد من الصوامع حتى وصلت السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لـ3.4 مليون طن، بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014.

وأشار نائب رئيس غرفة الحبوب، إلى أنه من ضمن أسباب نجاح هذا الموسم هو حرص الدولة على تحديد سعر القمح المحلي للمزارعين بأسعار مناسبة، حيث حدد سعر الأردب بـ725 جنيهًا، درجة نظافة 23.5 قيراط، و715 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.