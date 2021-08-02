الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لتقديم تسهيلات للمواطنين

رسميا.. «الكهرباء» تطلق  خدمة المساعد الذكي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة

نور المساعد الذكي
نور المساعد الذكي

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر تفعيل خدمة جديدة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، لتقديم تسهيلات للمواطنين و تحويل تلك الخدمات إلى إلكترونية ليتمكن المشترك من الحصول على كل طلباته بشكل سهل وسريع بدون الحاجة إلى الذهاب لشركات توزيع الكهرباء.

 

وكشفت الشركة ، أن الخدمة الجديدة تحت اسم "نور المساعد الذكي" ،و ان تلك الخدمة موجودة يسار اسفل المنصة وعبارة عن ايقونة علي شكل "روبوت " عند الضغط عليه يظهر رسالة لمستخدم المنصة مكتوب فيها "اهلا انا نور المساعد الذكي , كيف يمكنني مساعدتك؟" ثم يطلب من المستخدم الضغط علي كلمة الخدمات لعرض كافة الخدمات المتاحة من خلال تلك الخدمة، كما يمكن من خلالها دفع فواتير الكهرباء بشكل سهل وسريع وبدون التعرض لمشاكل الانتظار ويمكنك دفع الفواتير لأي شركة من الشركات بدون اي مشاكل.

- البرنامج يتيح الإبلاغ عن شكوى أو عطل بدون الاتصال

وأشارت إلى أن البرنامج يتيح الإبلاغ عن شكوى أو عطل بدون الاتصال علي رقم الشكاوي 121، موضحا أن البرنامج يجيب علي التساؤلات ويتم الاجابة عليها تلقائيا دون التحدث مع أحد كما يمكن الاستفسار عن الخدمات المتاحة وتقديم شكوي في حالة أن هناك اي مشكلة تعرضت لها أثناء تعاملك مع المنصة بشكل عام وسيتم التواصل معك بشكل سريع الدعم الفني.

يذكر أن وزارة الكهرباء، أعلنت عن قراءة عداد الكهرباء عبر الرابط الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الكهرباء المصرية من خلال منصة خدمات الكهرباء، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مع انتشار فيروس كورونا  المستجد، والعمل على تقليل التكدس أمام المصالح الحكومية وتنظيما لعمليات التسجيل  ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة (من هنا).

كهرباء مصر الشركة القابضة لكهرباء مصر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء نور المساعد الذكي روبوت

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

انهيار عقار قديم بمنطقة اللبان في الإسكندرية

زلزال يضرب حلوان.. ومحافظة القاهرة تكشف التفاصيل

المؤبد لـ«خال وخالة» ألقيا شقيقتين في «بئر 15 متراً»

تفاصيل الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

مصير شوقى غريب يثير أزمة فى الجبلاية

تقرير لـ «أميك»: 61.3% ارتفاع في مبيعات السيارات المجمعة محليًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

صور

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

ساحة تخريد السيارات

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: الوضع يثير للقلق رغم قرار الحكومة إعطاء الجرعة المعززة ضد كورونا

البرلمان الأردني: القضية الفلسطينية محورية ومركزية

العليا الإسرائيلية تقبل استئناف أهالى الشيخ جراح