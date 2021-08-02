رسميا.. «الكهرباء» تطلق  خدمة المساعد الذكي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة

لتقديم تسهيلات للمواطنين

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر تفعيل خدمة جديدة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، لتقديم تسهيلات للمواطنين و تحويل تلك الخدمات إلى إلكترونية ليتمكن المشترك من الحصول على كل طلباته بشكل سهل وسريع بدون الحاجة إلى الذهاب لشركات توزيع الكهرباء.

وكشفت الشركة ، أن الخدمة الجديدة تحت اسم "نور المساعد الذكي" ،و ان تلك الخدمة موجودة يسار اسفل المنصة وعبارة عن ايقونة علي شكل "روبوت " عند الضغط عليه يظهر رسالة لمستخدم المنصة مكتوب فيها "اهلا انا نور المساعد الذكي , كيف يمكنني مساعدتك؟" ثم يطلب من المستخدم الضغط علي كلمة الخدمات لعرض كافة الخدمات المتاحة من خلال تلك الخدمة، كما يمكن من خلالها دفع فواتير الكهرباء بشكل سهل وسريع وبدون التعرض لمشاكل الانتظار ويمكنك دفع الفواتير لأي شركة من الشركات بدون اي مشاكل.

- البرنامج يتيح الإبلاغ عن شكوى أو عطل بدون الاتصال

وأشارت إلى أن البرنامج يتيح الإبلاغ عن شكوى أو عطل بدون الاتصال علي رقم الشكاوي 121، موضحا أن البرنامج يجيب علي التساؤلات ويتم الاجابة عليها تلقائيا دون التحدث مع أحد كما يمكن الاستفسار عن الخدمات المتاحة وتقديم شكوي في حالة أن هناك اي مشكلة تعرضت لها أثناء تعاملك مع المنصة بشكل عام وسيتم التواصل معك بشكل سريع الدعم الفني.

يذكر أن وزارة الكهرباء، أعلنت عن قراءة عداد الكهرباء عبر الرابط الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الكهرباء المصرية من خلال منصة خدمات الكهرباء، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مع انتشار فيروس كورونا المستجد، والعمل على تقليل التكدس أمام المصالح الحكومية وتنظيما لعمليات التسجيل ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة (من هنا).