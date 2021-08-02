الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

احتفالات كبرى في كنيسة الروم الملكيين بذكرى أول شهيد في المسيحية

الأنبا جورج بكر
الأنبا جورج بكر

ترأس الأنبا جورج بكر، مطران كنيسة الروم الملكيين الكاثوليكية بمصر، على مدار اليوم، احتفالات الكنيسة، بحلول الإثنين الحادي عشر بعد العنصرة، وهو عيد حلول الروح القدس الذي احتفلت به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في شهر يونيو المنصرم وتحديدا يوم 20 من الشهر.

كما تحتفل الكنيسة أيضا اليوم بتذكار نقل رفات القدّيس استفانس أوّل الشهداء ورئيس الشمامسة، ودفن القدّيس استفانس بعد رجمه، في محلّة تدعى كفر جمالا على بعد عشرين ميلاً من أورشليم. وفي سنة 415 نقلت هذه البقايا المقدّسة إلى أورشليم.

وعن اسطفانوس وقيمته في المسيحية فهو أحد السبعين رسولا، والاسم يوناني الأصل معناه "تاج" أو "إكليل من الزهور"، ويُكْتَب في العربية بأكثر من صيغة، مثل: استفانوس - اسطفانوس – استيفانوس، وهو اسم أول شهداء المسيحية وأول الشمامسة أيضًا، وبما أن اسمه يوناني فيرجّح أنه كان هيلينيًا أو أنه كان يهوديًا يتكلم اليونانية. 

 

الانبا جورج بكر الروم الملكيين الكاثوليك الروم الملكيين الروم الملكيين في مصر

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وائل لطفي

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