غدًا.. تفاصيل حفل فرقة الأولة بلدي في ساقية الصاوي

تستعد فرقة الأولة بلدي لتقديم حفل جديد بساقية عبد المنعم الصاوي، غدًا على مسرح قاعة النهر في الثامنة مساءَ، وتقدم الفرقة في حفلها أعمال الراحل الشيخ إمام، التي تعد أحد أشكال الغناء الشعبي الكلاسيكي، معتمدة على آلات التخت الشرقي.

وفرقة الأولة بلدى فرقة غنائية مصرية تأسست كمحاولة للمساهمة في التوعية الاجتماعية والارتقاء بالذوق العام، من خلال الاهتمام بتراث الراحل الشيخ إمام عيسى، وتقديمه بجودة فنية تليق بجمال ألحانه، وبجودة وأهمية كلمات الشعراء الذين غنّى لهم.

بداية فرقة الأولة بلدي

بدأ تكوين الفرقة في مارس 2012 على يد الفنان علاء الدين إبراهيم، صديق الشيخ إمام وتلميذه، تنفيذاً لوصية الشيخ إمام له بنشر رسالته وإكمال مسيرته والحفاظ على تراثه الفني من الضياع أو التشويه، وتعتبر (الأوله بلدي) تكليلاً لهذه الجهود التى بدأت منذ رحيل الشيخ إمام.

أغاني فرقة الأولي بلدي

ويقدم فريق الأولة بلدي حفلات في ساقية الصاوي بشكل مستمر ويقدم مجموعة من الاغاني المتميزة وأبرزها "يا مصر قومي وشدي الحيل" و"يا غربة روحي" من كلمات نجيب شهاب، وأغنية "يا فلسطينية" وسلام يا أرضنا ويا حلوله والثلاث أغنيات من كلمات أحمد فؤاد نجم و"جيفارا مات" كلمات إسلام خليفة و"بوتيكات" كلمات الفاجومي و"قلوبنا معاكي يا سينا" كلمات محمد الصعيدي وأغنية "البحر بيضحك ليه" كلمات نجيب سرور.

نشاط ساقية الصاوي

يشار إلي أن ساقية الصاوي تقدم خلال شهر اغسطس العديد من الحفلات الموسيقية المتنوعة للفرق والمطربين فبجانب حفل الاولة بلدي تقدم خلال اغسطس حفلات لكل من فرقة بلاك تيما والحضرة وفريق ذا ايليت ستاند اب كوميدي، كما تقدم العديد من الندوات الثقافية والحلقات النقاشية المهمة.