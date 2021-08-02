المغرب يسجل 4206 إصابات بكورونا و52 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، تسجيل 4206 إصابات جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 6189 إصابة أمس، مما يرفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 633923 حالة.

وأشارت بيانات وزارة الصحة المغربية إلى تسجيل 52 وفاة جديدة، ارتفاعا من 48 أمس، ليصل الإجمالي إلى 9885 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت الماضي، تسجيل 53 وفاة و7529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الصحة المغربية- في بيان أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء: بأن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 9 آلاف و785 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 623 ألفًا و528 حالة، كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 561 ألفًا و930 حالة، بعد شفاء 4522 حالة جديدة.

جدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.