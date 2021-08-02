الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الخميس.. «محامين الإسماعيلية» تعقد اللقاء الثاني للصالون الثقافي

نقابة المحامين
نقابة المحامين

تعقد نقابة المحامين بالإسماعيلية، الإثنين، اللقاء الثاني من لقاءات الصالون الثقافي الخميس المقبل تحت رعاية النقيب الفرعي إبراهيم عبد الرحيم.

أوضحت النقابة، في بيان الإثنين، أن اللقاء يعقد بعد الانتهاء من صلاة الظهر، بغرفة إبراهيم قاسم بمجمع المحاكم، ويتحدث في اللقاء ثروت البدري ومحمد السيد المحاميين بالإسماعيلية.

فيما استقبل رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أحمد العيادي نقيب محامي قنا بمكتبه بالنقابة العامة للمحامين، وقام بتهنئته على فوزه في الانتخابات التي أجريب مطلع الشهر الماضي على منصب النقيب.

وأهدى أحمد العيادي، رجائي عطية نقيب المحامين درعًا تذكاريًا تكريمًا له على نهوضه بنقابة المحامين.

وتقدم «العيادي»، بمجموعة من الطلبات لنقيب المحامين منها طلب بزيادة مخصصات الفرعية، وطلب بخصوص استلام مائتي روب محاماة. 

نقابة المحامين نقيب المحامين جنوب الجيزة الصالون الثقافي القاهرة الكبرى رجائي عطية

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الثورة الاجتماعية

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