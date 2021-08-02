محافظ البحيرة يستعرض المشروعات الجارى تنفيذها بمبادرة «حياة كريمة»

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة بين كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.

وأشار إلى أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة بواقع ٨٠٢١ مشروع فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنيه بمراكز ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع .

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى الذى عقده اليوم اللواء المحافظ لمتابعة «حياة كريمة» وأعمال التنفيذ وموقف الأراضى والمشروعات الجارية بالمبادرة بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافى بحضور اللواء أمجد عبد ربه مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية والمشرف العام لأعمال التطوير بمبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة وحازم الأشمونى – السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد والعميد أحمد السويدى – المستشار العسكرى للمحافظة ومشرفى الأعمال بالقطاعات والمراكز وأعضاء لجان المتابعة بالقوات المسلحة ورؤساء المدن الست المنفذ بها المبادرة ومديرى المديريات ورؤساء الشركات وممثلى كافة الجهات المعنية والمشاركة بالمبادرة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الجارى وكذا مراجعة موقف الأراضى المخصصة للمشروعات التى سيتم تنفيذها.

كما أكد اللواء هشام آمنة أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ المبادرة مشيرا الى الجهود الكبيرة التى تقوم بها القوات المسلحة بمبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف تطوير الريف المصري والتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة والمؤسسات لتنفيذ أسرع معدلات قياسية واستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل اى مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور نظرا لأهمية المبادرة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده الدولة.