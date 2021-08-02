«من بالبنط العريض للبنت القوية».. غزل «العوضي» في ياسمين عبد العزيز يتصدر«ترند العشاق»

تصدر الفنان أحمد العوضي "ترند جوجل" بعدما أهدى زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أغنية "البنت القوية" للمطرب اللبناني وائل كفوري.

ونشر الفنان فيديو لمجموعة صور للفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومزجه بأغنية "البنت القوية"، وعلّق على الفيديو قائلا: “يا ويلي من حبه”.



- غزل البنط العريض

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التي يتغزل فيها أحمد العوضي في ياسمين عبد العزيز،

ففي وقت سابق حرص الفنان على التعبير عن حبه لزوجته بطريقة رومانسية، من خلال إهدائها أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي.



ونشر "العوضي" فيديو له وهو يستمع لأغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي، وعمل إشارة لزوجته في المنشور، ليعبر عن حبه الكبير لها ويتغزل بها مستعيناً بأغنية الفنان الإماراتي.



وفي يونيو 2021 شارك النجم أحمد العوضي متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر بصحبة زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز باطلالة رومانسية نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



- رسالة لزوجته بعد تحسن حالتها الصحية



وكان النجم قد وجه رسالة إلى زوجته، الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد تحسن حالتها الصحية إثر الوعكة التي ألمت بها في الأيام الماضية.



وكتب العوضي من منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "على قدر أهل العزم تأتي الشدائد".

وكان آخر أعمال أحمد العوضي ، مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي شارك فيه النجوم ياسمين عبدالعزيز، وخالد الصاوي، عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ، وفتوح أحمد.

و مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان 2020، من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» من بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي

