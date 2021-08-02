وزير الزراعة: تسهيل إجراءات تسليم الأراضي اللازمة لبناء مشروعات «حياة كريمة»

- "القصير" : الرئيس أطلق أهم مشروع بتكلفة 700 مليار جنيه لتحسين حياة أكثر من 55 مليون مواطنا.

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المشروع القومي "حياة كريمة" الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع ضخم وأشادت به المنظمات الدولية، جاء ذلك خلال اجتماعه ، اليوم، مع مديري مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات المشاركة في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ورؤساء القطاعات والهيئات بالوزارة.

وأضاف وزير الزراعة، أنه يحسب للدولة المصرية إطلاق هذا المشروع الضخم والذي قد لا تستطيع كثير من الدول الكبرى القيام به، والذي تبلغ تكلفته 700 مليار جنيه على ثلاث سنوات ويستهدف تحسين مستوى معيشة أكثر من 55 مليون مواطنا مصريا في القرى والريف.

- تسهيل إجراءات تسليم الأراضي اللازمة لبناء مراكز الخدمات بالقرى



وقال وزير الزراعة، أن القيادة السياسية أطلقت المشروع وأصبح مسئوليتنا جميعا نجاحه وهذا يتطلب منا بذل أقصى جهد والمتابعة المستمرة في تنفيذ المشروع وعلى مدار الساعة وأضاف أن دور وزارة الزراعة المساعدة في تسهيل إجراءات تسليم الأراضي اللازمة لبناء مراكز الخدمات بالقرى،

القصير أكد أن هناك متابعة مستمرة من السيد رئيس مجلس الوزراء لخطوات وآليات تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

- إزالة أي عقبات أمام سرعة تنفيذ المشروعات



وشدد "القصير"، على أنه سوف يتم إزالة أي عقبات أمام سرعة التنفيذ وتسهيل الإجراءات، وأضاف أنه في مجال الزراعة يوجد 332 مركزا خدمات زراعية في المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة وتم الانتهاء من التصميمات والتي تتضمن جمعية زراعية ووحدة بيطرية، ومركز إرشاد زراعي ومركز تجميع ألبان وفروع للبنك الزراعي.



ووجه الوزير قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة والطب البيطري، بمتابعة منظومة توزيع الأسمدة و الكارت الذكي، ومنع التعديات على الأراضى الزراعية وكذلك مراكز تجميع الألبان والقوافل البيطرية والتحسين الوراثي،ورفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة وكذلك توعية المزارعين بالتغيرات المناخية وكيفية التعامل معها لحماية المحاصيل الزراعية.