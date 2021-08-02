الإثنين 02 أغسطس 2021
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سياسي

بعد 15 عاما من المعاناة.. نائب التنسيقية ينجح في نقل محرقة «كفور نجم» بالشرقية

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي - نائب التنسيقية

 وافقت مديرية الصحة بالشرقية، على الطلب المقدم من الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بنقل محرقة وحدة طب أسرة كفور نجم بالإبراهيمية، إلى مجمع الخطارة بعد معاناة الأهالي لمدة 15 عاما.

النائب خالد بدوي - نائب التنسيقية 

 وقال بدوي، إن نقل المحرقة كان على رأس أولوياته للقضاء على سحابة الدخان المستمر فوق كفور نجم ومركز الإبراهيمية. 

وأشار إلى أنه حصل على موافقة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على نقل المحرقة منذ شهر مارس الماضي، وجرى توقيع محضر التسليم والتسلم للشركة الناقلة للمحرقة اليوم الإثنين.

النائب خالد بدوي - نائب التنسيقية 

 وأضاف أنه شارك اليوم، في فاعلية محضر التسليم والتسلم، بحضور الدكتور محمد عمر مدير الإدارة الصحية، وممثل الشركة، بمقر وحدة طب أسرة كفور نجم، على أن يتم النقل خلال الأسبوع الجاري، ويبدأ الإحلال من يوم الثلاثاء والنقل من الخميس المقبل.

النائب خالد بدوي - نائب التنسيقية 

 

النائب خالد بدوي - نائب التنسيقية
النائب خالد بدوي - نائب التنسيقية
النائب خالد بدوي - نائب التنسيقية
النائب خالد بدوي - نائب التنسيقية
النائب خالد بدوي - نائب التنسيقية
النائب خالد بدوي - نائب التنسيقية
النائب خالد بدوي - نائب التنسيقية
النائب خالد بدوي - نائب التنسيقية
النائب خالد بدوي - نائب التنسيقية
النائب خالد بدوي - نائب التنسيقية
الصحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين النواب الأهالي مديرية المحرقة وزارة الصحة لدكتور خالد بدوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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