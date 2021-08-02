بعد 15 عاما من المعاناة.. نائب التنسيقية ينجح في نقل محرقة «كفور نجم» بالشرقية
وافقت مديرية الصحة بالشرقية، على الطلب المقدم من الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بنقل محرقة وحدة طب أسرة كفور نجم بالإبراهيمية، إلى مجمع الخطارة بعد معاناة الأهالي لمدة 15 عاما.
وقال بدوي، إن نقل المحرقة كان على رأس أولوياته للقضاء على سحابة الدخان المستمر فوق كفور نجم ومركز الإبراهيمية.
وأشار إلى أنه حصل على موافقة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على نقل المحرقة منذ شهر مارس الماضي، وجرى توقيع محضر التسليم والتسلم للشركة الناقلة للمحرقة اليوم الإثنين.
وأضاف أنه شارك اليوم، في فاعلية محضر التسليم والتسلم، بحضور الدكتور محمد عمر مدير الإدارة الصحية، وممثل الشركة، بمقر وحدة طب أسرة كفور نجم، على أن يتم النقل خلال الأسبوع الجاري، ويبدأ الإحلال من يوم الثلاثاء والنقل من الخميس المقبل.