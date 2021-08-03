«عندنا أمل تتجوزنا».. كيف علق رواد مواقع التواصل على نفى ساموزين ارتباطه؟

نفى النجم سامو زين ارتباطه خلال هذه الفترة ووضح عبر حسابه على الانستجرام:"مساء الخير أعتذر أولا عن نشر أمور خاصة بي، لكن أنا صحيت الصبح علي مباركات وتهاني بمناسبه جوازي، اللي محصلش فحبيت اني أسبق قبل مينتشر الخبر ويبقي حقيقه مش موجوده وأعلن أني لست مرتبط بأحد تماماً لا من قريب ولا من بعيد وأن شاء الله ربنا لما يكتب النصيب سوف أعلن ذلك فوراً وفي العلن قدام الناس كلها . ربنا يبارك فيكم".



وعلق رواد التواصل الاجتماعي على ذلك قائلين:"الله يطمن قلبك معانا أمل اتجوزك"، وقالت لوجين:" تعال بس قرب اقولك كلمتين"، وقالت هايدي:" ساعات الواحد بيسمع حاجات عن نفسه ويموت من الضحك".

وقالت آية أحمد:"أيوة كدا جدع متتجوزش حد غيري"، وتابعت سهيلة:" بصراحة عندها امل انها تتجوزك وانا منهم"، وقالت نورا:" ربنا يبعتولك الخير ويبعد عنك الشر".

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ويبدو أن الفنان يؤكد خبر انفصاله أيضًا عن المذيعة المصرية دينا صالح، التي تزوجها عام ٢٠١٧ ويملك من زوجته الثانية «صالح» طفل يدعى «محمد»، وكان قد تزوج منذ سنوات من امرأة تسمى كريستينا بريطانية الجنسية وانفصلا عام ٢٠١٦ ولديه من زوجته الأولى ابنه تسمى «نغم» تعيش مع والدتها في أوروبا وتواصل دراستها الجامعية.



وقال في تصريحات سابقة انه مستقر عاطفيًا أو عائليًا خلال الوقت الحالي، معلقًا: ولو في أي جديد هقول مش هخبي وخالي كل حاجة في وقتها.

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وولد ساموزين فى الكويت لاسرة سورية حتى أنهى تعليمه الثانوي في المدارس. سافر الى لندن لدراسة الهندسة. كان يعمل مهندس الصوت في لندن لعدة سنوات ولكن في النهاية عاد إلى الكويت ويبدأ عمله الخاص في المعدات السمعية تحت اسم التغريد لمعدات الصوت ".

بعد شهرته السريعة في عالم هندسة الصوت ، وجميع المطربين العرب الموقر التعامل معه.