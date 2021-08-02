تطهير وتكريك ترعة 4 البطيخ بزمام هندسة ري فاقوس

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أعمال تطهير ونزع الحشائش ورفع وإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير من ترعة 4 البطيخ بطول 4.800 كم بنطاق هندسة ري فاقوس وذلك لضمان وصول المياه إلى نهاية الترعة وتحقيق أقصى استفادة من مياه الري وحفاظاً على الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وشدد المحافظ على ضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، لافتاً إلى أهمية بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين بمختلف مراكز وقري المحافظة بالحفاظ على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.

ومن جانبه، أوضح المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن أعمال تطهير ترعة 4 البطيخ بطول 4.800 كم والتي تخدم زمام 1800 فدان أرض زراعية بمركز فاقوس تأتي ضمن جهود تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع بمختلف محافظات الجمهورية، حيث يتم التخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبي الترع والمصارف، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تطهير وتكريك مسافة 4.200 كم ومتبق مسافة 600 متر فقط باستخدام حفارات ولوادر وسيارات ومعدات الإدارة المركزية للري والمواد المائية بالشرقية والوحدات المحلية والقروية التابعة لمركز فاقوس لقل مخلفات أعمال التطهير إلى المقالب المخصصة لذلك أولاً بأول.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه يتم تطهير ترعة 4 البطيخ بمركز فاقوس 3 مرات سنويا ميكانيكى باستخدام حفارين على الجسور وذلك لضمان وصول المياه إلى نهاية الترعة ولتستفيد منها كافة الأراضي الزراعية بالمنطقة، مناشداً المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية حفاظاً عليها من التلوث ولضمان وصولها لنهاية الترع، لافتاً إلى أن قانون البيئة يقضي بتوقيع غرامة مالية على القائمين بإلقاء القمامة بالمجاري المائية، تصل إلى 10 آلاف جنيه ، والإحالة للنيابة العامة للتحقيق.