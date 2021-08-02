جامعة عين شمس تكرم طلابها الفائزين بمهرجان إبداع اليوم

تكرم جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، اليوم الإثنين، طلابها الفائزين بـ ٢٤ جائزة من جوائز مسابقة “إبداع ٩” التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى.

يأتي ذلك ذلك بحضور الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كانت وزارة الشباب والرياضة، قد أعلنت الفائزين والجوائز بمهرجان “إبداع 9” الخميس الماضي، بقاعة الاحتفالات جامعة القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وجاءت جوائز الطلاب على النحو التالي:

في الفرق الجماعية حصد طلاب جامعة عين شمس

المركز الأول في كل من مسابقات مسرح الهواة ومسرح المتخصصين والأفلام القصيرة، وكذلك المركز الأول لفريق الموسيقى. بالإضافة إلى مركز ثاني فنون شعبية وجائزة أفضل موسيقى وغناء في مجال الفنون الشعبية، مركز ثاني فريق الانشاد الديني والمركز الثاني للترانيم المسيحية، والمركز الثالث مجال المسرح الغنائي.

أما في المسابقات الفردية، فقد حصد طلاب جامعة عين شمس الجوائز التالية:

مركز أول أفضل ممثل مسرح هواة

مركز أول أفضل ممثلة مسرح هواة

مركز أول أفضل مخرج مسرح هواة

مركز أول أفضل مخرج مسرح متخصصين

مركز أول أفضل ممثل مسرح مسرح متخصصين

مركز ثالث أفضل ممثل مسرح متخصصين

مركز ثاني أفضل ممثلة مسرح متخصصين

مركز ثالث أفضل ممثلة مسرح متخصصين

مركز ثاني أفضل ديكور مسرح متخصصين

مركز ثاني أفضل إضاءة مسرح متخصصين

مركز ثاني أفضل ملابس مسرح المتخصصين

أفضل ممثل مركز ثالث المسرح الغنائي

كما حصدت جامعة عين شمس في مسابقات المجال العلمي المركز الأول في مجال الابتكارات العلمية ( إنترنت الأشياء)

وفي المجال الثقافي حصد الطلاب ( المركز الأول في مجال شعر العامية والمركز الثاني لأفضل كاتب سيناريو).

يذكر أن مجموع جوائز المهرجان تبلغ ٤ ملايين و ٩١٧ ألف جنيه مصري.