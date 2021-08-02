«تنسيقية الأحزاب» تعد تقريرًا عن أنواع جرائم الاتجار بالبشر (إنفوجراف)

أعدت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا عن كل ما يخص جرائم الاتجار فى البشر وطرق مكافحتها، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر.

وجاء فى تقرير التنسيقية أن يوم مكافحة الاتجار بالبشر يأتى هذا العام تحت عنوان "أصوات الضحايا تقود الطريق"، مشيرا إلى أن جريمة الإتجار بالبشر تعد من أكبر الجرائم التى تنتهك حقوق الإنسان، وتكمن خطورتها فى كونها جريمة عابرة للأوطان.

وأضافت: "وتتنوع أشكال الاتجار بالبشر ما بين التسول والعمالة والاستغلال الجنسى وصولا لتجارة الأعضاء، وتعتبر مصر من أوائل الدول التى سنت القوانين لمكافحة تلك الجريمة بما بتسق مع المعايير التى تضمنتها المواثيق الدولية، وفرضت عقوبات رادعة على مرتكبيها تصل إلى السجن المؤبد".

وكانت قد أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيديو توضيحيًا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الموافق 30 يوليو من كل عام.

وأوضحت التتنسيقية أن العالم يحتفل 30 يوليو من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، لافتة إلي أن الاحتفال بهذا اليوم يهدف إلي التأكيد على أهمية استمرار جهود رفع مستوى الوعي بهذه الجريمة وأشكالها، والعمل على تجنب حدوثها، وضرورة توفير خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لحماية الفئات المستضعفة من الوقوع فريسة للعصابات الإجرامية، ودعم ورعاية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر ومحاكمة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة.

وأشارت التنسيقية أن مصر تعتبر من أوائل الدول التى نبهت لأهمية مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وانضمت إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصِّلة؛ لا سيما بروتوكول باليرمو، فضلاً عن إنشائها آلية تنسيقية تضم الجهات المعنية لمكافحة هذه الجريمة، كما وضعت قانونًا يعرف الجريمة وينص على العقوبات الواقعة على مرتكبيها، وذلك كجزء من استراتيجية وطنية تستهدف وضع نظام وطني فعال يكفل حماية المواطنين والفئات المستضعفة.