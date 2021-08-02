حادث سير لسيارة تحمل صندوقي امتحانات ثانوية بالمنيا.. والتعليم تحتسب وقت إضافي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة من جانب غرفة العمليات الفرعية لمحافظة المنيا اليوم، بوقوع حادث سير لسيارة تحمل صندوقين خاصين بامتحان طلاب إحدى لجان أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وتم اتخاذ الإجراءات الفورية لتعويض اللجنة المذكورة بكراسات أسئلة الامتحان.

وأوضحت الوزارة، أنه بالتواصل مع رؤساء اللجان، تقرر احتساب وقت إضافى للطلاب من بداية توزيع الأسئلة، وكذلك التحفظ على الصناديق التالفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية ونقلها لمركز توزيع الأسئلة.

كما تم التنسيق مع وزارة الصحة للرعاية والاطمئنان على المصابين.

يأتي ذلك في إطار المتابعة اليومية لسير الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بالتواصل مع مديري المديريات التعليمية، ورؤساء الغرف بالمديريات التعليمية للتأكد من وصول أوراق الامتحان إلى اللجان الخاصة بامتحانات طلاب الثانوية العامة 2020/2021 في مواعيدها.

وكان قد تداول أسئلة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية " علوم "، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، عبر تطبيق التيلجرام وصفحات السوشيال ميديا، زاعمين أنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان الامتحانية.

وتوضح الصورة المتداولة لأسئلة امتحان الجيولوجيا أنه تم التقاطها من داخل اللجنة الامتحانية، مع اخفاء الباركود المدون على كراسة الأسئلة .

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة (العلمية/علوم) امتحان مادة (الجيولوجيا والعلوم البيئية) بإجمالي 292 ألفا و428 طالبا وطالبة، وطلاب "الشعبة العلمية/ الرياضيات"، مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" بإجمالى 100 ألف و435 طالبا وطالبة.

وانتهت الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الالكترونية، وكذا فحص اجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية .

وكان قد أدى، أمس الأول، 292 ألفا و428 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية/ علوم" امتحان مادة "الأحياء"، كما أدى 100 ألف و453 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية/ الرياضيات" امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا"، وذلك في اليوم الخامس عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020-2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتقدم الدكتور رضا حجازى بخالص العزاء والمواساة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وإدارة تلا التعليمية لوفاة الملاحظ رضا محمد حسن عطية اليوم بعدما فاضت روحه إلى خالقها قبل بدء الامتحان مادة، قائلًا: نحتسبه عند الله شهيدًا.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (6) حالات غش منهم (1) حالة نشر، و(5) حالات غش .