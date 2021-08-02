الصحة النيابية العراقية تكشف عن الحل للسيطرة على كورونا

قال جواد الموسوي، عضو لجنة الصحة البرلمانية ومقرر خلية الازمة النيابية في العراق، اليوم الإثنين، إن أخذ اللقاحات ولبس الكمامات هي الحل الأهم والأكثر فاعلية لتجاوز خطورة الموجة الثالثة من كورونا.

فيما أشار الموسوي، وفق لقناة السومرية نيوز الاخبارية، إلى وصول كميات كبيرة من اللقاحات بأنواعها الثلاثة (فايزر، استرازينيكا، وسينوفارم).

وتابع الموسوي، أن "الأيام الأخيرة في البلاد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا للاصابات بفيروس كورونا، وقد وصلنا الى مراحل متقدمة من مستوى الإصابات"، مبينًا أن “هناك أسبابًا عديدة تقف خلف هذا الارتفاع أولها هو دخول السلالة الجديدة من كورونا والتي تعرف بـ”دلتا" والمعروف عنها الأشد فتكًا وانتشارًا بين باقي السلالات والتي تصل سرعة انتشارها إلى ما بين 5-10 أضعاف".

وأشار الموسوي، إلى وجود أسباب أخرى ساهمت في ارتفاع أعداد الإصابات في العراق ومن بينها، انخفاض نسبة التلقيحات حيث لم نصل إلى نسبة 5% من أعداد الملقحين في البلد، وهو أمر خطير جدًا، خصوصًا أنه يتزامن مع الاستمرار في عدم التزام المواطنين بالتباعد ولبس الكمامات والتعقيم"، لافتًا إلى أن "العراق الآن في ذروة الموجة الثالثة، والمستشفيات في قمة تحملها القصوى لكننا ولله الحمد مازلنا ضمن حدود السيطرة، ولكن في حال لا سامح الله ارتفعت الأعداد اكثر من تحمل المستشفيات فقد نلجأ إلى الحجر الصحي".

وتابع ان "ما نراه بالايام الاخيرة هو وجود وعي لدى المواطنين باهمية اللقاحات من خلال ارتفاع أعداد المتلقين الى اللقاحات" ، موضحا اننا “عانينا في الأيام القليلة الماضية من قلة أعداد اللقاحات ولكن اليوم وغدا سنستلم أكثر من مليون جرعة من فايزر و500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا و200 ألف جرعة من اللقاح الصيني وهذه بمجملها تكفي لمدة عشرة ايام لتلقيح ما يصل إلى 100 ألف مواطن في أقل تقدير، إضافة إلى كمية لقاحات ستصل إلى العراق تباعًا بمعدل 500 ألف لقاح أسبوعيًا من لقاح ”فايزر" ولدينا أمل في ازدياد نسبة الملقحين داخل اللقاح خلال فترة أقل من شهر كي تبدأ الموجة الثالثة بالإنخفاض".

وأكد الموسوي أن "الحل الوحيد لتقليل والسيطرة على نسبة الإصابات يكون من خلال أمرين مهمين أولهما اللقاح والثاني هو لبس الكمامات، ومن ثم يأتي من بعدهما قضية التعقيم والتباعد والنظافة كحلول أقل فاعلية"، محذرًا "من الدخول في موجة رابعة من كورونا بالأشهر المقبلة في حال استمرار عدم الالتزام بالتعليمات الصحية وعدم الالتزام بالتلقيح ولبس الكمامات والشروط الصحية".

وكانت قد حذرت وزارة الصحة العراقية أمس الأحد، من امتلاء غرف وردهات جميع المستشفيات المخصصة للحالات الحرجة للمصابين بفيروس كورونا في بغداد والمحافظات، وأكدت أن الوضع يهدد النظام الصحي في البلاد.

