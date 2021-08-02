اليوم.. اختتام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمادتى الجيولوجيا والتفاضل والتكامل

يختتم طلاب الشعبة العلمية رياضة وعلوم، ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، اليوم الإثنين.

ويؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بإجمالي 292 ألفا و428 طالبًا وطالبة، بينما يؤدي طلاب "الشعبة العلمية/ الرياضيات" مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" بإجمالى 100 ألف و435 طالبا وطالبة.

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة عن عمليات تصحيح الثانوية العامة وإعلان النتيجة.

وأكد الوزير، خلال منشور له عبر صفحته الشخصيه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه مجرد أن تنتهي الامتحانات حتى تشتعل السوشيال ميديا بفتاوي لا تنتهي عن التصحيح والدرجات والنتيجة والتنسيق وخلافه، ممن يدعون معرفة بواطن الأمور ويبدأ الكثيرون في سؤالنا عن كل هذا، رغم أننا في أشد الحاجة إلى الوقت والهدوء كى ننتهي من التصحيح الذي يريده الجميع.

وشدد الوزير، أن ملحمة التصحيح الإلكتروني، تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، وتابع أنه يتم التصحيح مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية وليس عن طريق كونترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية.

وأكد شوقي، أنه لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات.

وأوضح أن كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.

وأشار وزير الترية والتعليم إلى أن هناك ملحمة كبيرة تتضمن نقل 700 ألف ورقة إجابة من أرجاء الجمهورية إلى القاهرة بعد كل امتحان، بمشاركة الأجهزة والوزارات السيادية، لافتا إلى أنه يتم استلام ورصد أوراق الإجابة وتسجيلها إلكترونيا عن طريق منظومة محكمة في أماكن مراقبة ومؤمنة ليل نهار.

وكشف الوزير أنه لن يتم إعلان النتيجة قبل يوم 15 أغسطس الحالي، وقد يتطلب الأمر يومين أو ثلاثة بعد هذا التاريخ؛ للتنسيق مع التعليم العالي بخصوص ضوابط التنسيق لهذا العام في ضوء النتائج النهائية.

وأوضح أن مؤشرات نسب النجاح في كل المواد التي انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية.

وأضاف أن الاختلاف الملحوظ ليس في نسب النجاح العامة ولكن في شرائح توزيع الدرجات، وبشكل أوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على أكثر من 90%؜أاو نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80%؜-90%؜ وهكذا.

كما شدد الوزير على أن الوزارة ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها، وبعد التشاور مع التعليم العالي، ولن يتم التصريح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للبلبلة، وكى لا نقدم معلومات منقوصة، وإذ نهيب بالسادة الإعلاميين عدم إثارة هذا الموضوع قبل انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة.

واختتم حديثه قائلا: في ضوء ما سبق فإننا غير مسؤولين عن أى اجتهادات صحفية او إشاعات أو اجتهادات فيسبوكية قبل الأعلان الرسمي.

ووجه رسالته للطلاب وأولياء أمورهم بأن النتائج مطمئنة والتصحيح لا تشوبه شائبه وبإذن الله نهنئ أولادنا المجتهدين قريبا.