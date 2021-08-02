«اتحاد المستثمرين»: زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا خلال الفترة المقبلة

توقع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية وخاصة دولة جنوب السودان، خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنطقة العريية والأفريقية بتوطيد مكانة مصر بينهم.

وأضاف الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن عدد كبير من المستثمرين والصناع يعتزمون زيادة حجم استثماراتهم الفترة المقبلة، في عدد من الدول الأفريقية، مثل جيبوتي، وجنوب السودان، وليبيا، وغيرها من الدول، مؤكدًا أن تلك الدول تتمتع بنفس المناخ الطبيعي الموجود في مصر.

وفي السياق، قال الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن مصر تعيش أزهى عصورها من خلال النهضة التنموية التي شهدتها في جميع المجالات سواء في الصناعة أو الزراعة أو التشييد والبناء أو الصحة أو التعليم، وحتى فى المستوى الاجتماعي من خلال إطلاق مبادرة «حياة كريمة» لتحسين مستوى معيشة المواطن فى القرى والريف المصري.

وأشار رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إبى أن الاتحاد وأعضاءه مرحبين بالمشاركة في كافة المبادرات التي تقوم الحكومة المصرية بإطلاقها، حيث تم عقد عدة لقاءات مع المسؤولين عن مبادرة «حياة كريمة» لمناقشة كيفية مشاركة أصحاب المصانع التابعة للاتحاد في المبادرة، وتم بالفعل مشاركة عدد من مصانع العاشر من رمضان وأكتوبر وبدر.

وفي سياق منفصل، قال محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الحكومة المصرية لديها خطة لزيادة حجم استثمارات الصناعات التكميلية في مصر خلال الفترة المقبلة بدلًا من استيرادها من الخارج، وخاصة دول شرق آسيا مثل الهند و الصين؛ لأن تلك الدول يعتمد اقتصادهم على الصناعات التكميلية و المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

و تابع رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن تدشين مجمعات صناعية خاصة بالصناعات التكميلية سيؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارت المحلية، فضلًا عن خفض فاتورة الاستيراد و زيادة الصادرات المصرية، كما ستعمل على خفض نسبة البطالة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.