الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«اتحاد المستثمرين»: زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا خلال الفترة المقبلة

الاتحاد المصري لجمعيات
الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين

توقع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية وخاصة دولة جنوب السودان، خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنطقة العريية والأفريقية بتوطيد مكانة مصر بينهم.

وأضاف الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن عدد كبير من المستثمرين والصناع يعتزمون زيادة حجم استثماراتهم الفترة المقبلة، في عدد من الدول الأفريقية، مثل جيبوتي، وجنوب السودان، وليبيا، وغيرها من الدول، مؤكدًا أن تلك الدول تتمتع بنفس المناخ الطبيعي الموجود في مصر.

وفي السياق، قال الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن مصر تعيش أزهى عصورها من خلال النهضة التنموية التي شهدتها في جميع المجالات سواء في الصناعة أو الزراعة أو التشييد والبناء أو الصحة أو التعليم، وحتى فى المستوى الاجتماعي من خلال إطلاق مبادرة «حياة كريمة» لتحسين مستوى معيشة المواطن فى القرى والريف المصري.

وأشار رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إبى أن الاتحاد وأعضاءه مرحبين بالمشاركة في كافة المبادرات التي تقوم الحكومة المصرية بإطلاقها، حيث تم عقد عدة لقاءات مع المسؤولين عن مبادرة «حياة كريمة» لمناقشة كيفية مشاركة أصحاب المصانع التابعة للاتحاد في المبادرة، وتم بالفعل مشاركة عدد من مصانع العاشر من رمضان وأكتوبر وبدر.

وفي سياق منفصل، قال محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الحكومة المصرية لديها خطة لزيادة حجم استثمارات الصناعات التكميلية في مصر خلال الفترة المقبلة بدلًا من استيرادها من الخارج، وخاصة دول شرق آسيا مثل الهند و الصين؛ لأن تلك الدول يعتمد اقتصادهم على الصناعات التكميلية و المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

و تابع رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن تدشين مجمعات صناعية خاصة بالصناعات التكميلية سيؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارت المحلية، فضلًا عن خفض فاتورة الاستيراد و زيادة الصادرات المصرية، كما ستعمل على خفض نسبة البطالة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. 

اتحاد المستثمرين النهضة التنموية ازهى عصورها السودان الحكومة مصر الصناعة الاستثمار الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

الباز: الوساطة الجزائرية «طوق نجاة» لإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة

أول صور البنكنوت الجديدة لفئات 10 و20 جنيها

رويترز: نقل راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة فى تونس للمستشفى العسكرى

«تفتيش صادم».. مفتشات يعتدين جنسيا على طالبات الثانوية (وثائق)

نص التحريات فى اتهام بائع بالاتجار ب«الحشيش» بالقاهرة

إندونيسيا تسجل 37 ألفا و284 إصابة جديدة بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)

الخارجية الفلسطينية: قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات السلمية يستدعي صحوة قانونية من المجتمع الدولي