4 قرارات حاسمة لرفع جودة خدمات الاتصالات

اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة قرارات من شأنها رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين وشملت الآتي:

اعتماد إنشاء وتشغيل محطات محمول جديدة

قد اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنشاء وتشغيل 173 محطة محمول جديدة موزعة على 5 محافظات خلال شهر يونيو الماضي، لدعم تحسين جودة الخدمة بالمناطق المتأثرة.

ضبط وإزالة أجهزة تقوية الإشارة المخالفة التي تؤثر على جودة الخدمة

ونفذ الجهاز أيضا سلسلة من الضبطيات القضائية في محافظات الدلتا والإسكندرية والقاهرة، لضبط أجهزة تقوية الشبكات غير المطابقة للمواصفات والتي تؤثر على جودة خدمات الاتصالات، وقد تم ضبط أكثر من 300 جهاز تقوية / هوائي غير مطابق، وأدى ذلك إلى تحسن جودة الخدمات الصوتية بنسبة 40% وخدمات نقل البيانات بنسبة 70% في المناطق المتأثرة بعد إزالة هذه الأجهزة منها.

إتاحة حرية الاختيار للمستخدمين عن طريق خدمة نقل الأرقام

كما أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حرية الاختيار للمستخدمين من خلال تطوير منظومة نقل الأرقام في خلال 24 ساعة مجانا، وقد تم نقل أكثر من 189 ألف رقم خلال نصف العام الأول من 2021، مقارنة بـ 157 ألف رقم خلال نصف العام الثاني من 2020، بنسبة زيادة 20% في النصف الأول من العام الجاري.

اعتماد استخدام تكنولوجيات جديدة لتحسين جودة الخدمات الصوتية

واعتمد تقديم خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE بسوق الاتصالات المصري، والتي ستؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصوتية بدون أي تكاليف إضافية على المستخدمين، حيث أتاحت الخدمة الجديدة إمكانية إجراء المكالمات الصوتية بنقاء ووضوح صوت أكبر مقارنة بمكالمة الصوت العادية، بالإضافة إلى القدرة على تحقيق اتصال أسرع بنسبة ٧٠٪ من المكالمة الصوتية العادية، واستخدام سرعات انترنت عالية خلال عمل المكالمات الصوتية.