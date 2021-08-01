بأسلوب الخطف.. إحالة 3 عاطلين سرقوا حقائب المواطنين في الخصوص للجنح

أمرت نيابة الخانكة، اليوم، بإحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنح؛ وذلك لخطفهم حقائب المواطنين بمنطقة الخصوص.



وذكر قرار الإحالة أن المتهمين (ص.م )، و (إ. ع)، و(م.ح)، عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا لخطف حقائب المواطنين مستقلين مركبة "توكتوك".

اعترافات المتهمين



وأقر المتهمين بارتكاب وقائع السرقة بهدف التربح والكسب غير المشروع مبررين مرورهم بأزمة مالية .



وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات من مواطنين ، لقسم شرطة الخصوص تفيد بتعرضهم للسرقة وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد المتهمين وضبطهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.



الظروف المخففة للعقوبة



نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.